José María Almoguera expone el verdadero motivo por el que su ex, Paola Olmedo ha sido expulsada de 'Supervivientes'

Paola Olmedo puso fin a su paso por 'Supervivientes 2026' el pasado jueves al convertirse en la tercera expulsada de la edición. Tras pedir expresamente a sus compañeros que la nominasen para abandonar la aventura, la esteticien se convertía en la última expulsada frente a Ivonne Reyes. Y desde 'El tiempo justo', su ex pareja José María Almoguera no ha dudado en reaccionar al paso de la televisiva por el concurso.

"No solo ha demostrado que es una buena superviviente. Es cierto que se quería marchar, pero sí creo que ha recompuesto, si quedaba algún puente por recomponer, contigo con tu familia", ha comenzado destacando Joaquín Prat en el espacio de Telecinco, poniendo en valor la actitud con la que la antigua nuera de Carmen Borrego ha afrontado su primera aventura televisiva.

Y es que, en lugar de aprovechar su exposición televisiva en Honduras para arremeter contra el clan Campos, Paola ha querido calmar las aguas tras su divorcio y la polémica posterior. "Yo creo que sí, ha hecho un gran concurso, en las pruebas lo ha dado todo y me parece que físicamente lo ha dado todo", ha reconocido José María Almoguera, que también ha dejado claro cuál ha sido su principal fallo.

José María Almoguera se moja sobre el paso de Paola Olmedo por 'Supervivientes 2026' y el motivo tras su expulsión

José María Almoguera en 'El tiempo justo'

"Como concursante de reality era su primera vez y creo que eso le ha perjudicado un poco, porque podría haber dado algo más de sí", ha lamentado el sobrino de Terelu Campos, criticando también la actitud que su ex mujer tuvo durante las nominaciones. "Y que pedir el voto para que te echen siempre perjudica muchísimo, por eso creo que se ha ido", ha destacado el colaborador.

Sin embargo, Belen Rodríguez no ha tardado en corregir a su compañero de plató. "No, pero es al revés, la gente te castiga. Si tu pides que te echen la gente te deja en los realities... Yo pensaba que se iba a quedar", ha asegurado la tertuliana, sorprendida por la expulsión de Paola. "Yo creo que las dos dijeron que se querían ir y le ha tocado a ella irse. Ha hecho un gran concurso", terminaba señalando José María Almoguera.

"Yo estoy de acuerdo, ella de alguna manera tenía que restituir el honor que dañó ella misma de la familia Campos cuando le pillaron las grabaciones ocultas. Pero estaba diciendo que es la única concursante de realities que yo recuerde que todos los colaboradores, absolutamente todos, hemos hablado bien de ella", ha subrayado Belén Rodríguez.