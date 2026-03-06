Terremoto en Mediaset: Cristina Garmendia abandona la presidencia y el grupo tras 8 años y se anuncia el motivo

Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España en los últimos dos años en relevo de Borja Prado, ha comunicado oficialmente el abandono de su actual cargo y su marcha de la compañía; concluyendo así una etapa de más de ocho años.

Los primeros seis, como consejera independiente y presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. Los dos últimos, desde 2024, como presidenta del grupo audiovisual liderado por el CEO Alessandro Salem.

"Tras un importante periodo de reflexión, siento la convicción de que es el momento de iniciar una nueva etapa, en la que pueda focalizar toda mi atención y esfuerzo en otros ámbitos de mi actividad profesional, siempre relacionados con la innovación y el impacto positivo en la economía y la sociedad de mi país", argumenta Cristina Garmendia respecto a los motivos por los que se desvincula de Mediaset.

"Y lo hago desde el convencimiento y la tranquilidad de saber que Mediaset España avanza con firmeza como uno de los principales grupos audiovisuales españoles y, como parte de MFE-MediaForEurope, hacia un prometedor horizonte en el ámbito paneuropeo", añade en el comunicado la que fuera ministra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011).

"Agradezco la confianza y el apoyo recibidos durante estos más de ocho años y quiero mostrar todo mi reconocimiento a la intensa y brillante labor de todos los profesionales que forman parte de la compañía", concluye la carta de despedida de Cristina Garmendia.

Por su parte, Mediaset España ha expresado públicamente su reconocimiento por el compromiso y la dedicación demostrados durante su trayectoria de más de ocho años vinculada a la compañía.

Como presidenta, Cristina Garmendia ha representado a Mediaset España en los principales foros sociales, económicos e industriales desde hace casi dos años, en los que la compañía ha consolidado su integración en MFE-MediaForEurope y ha afrontado importantes retos como la reestructuración y adaptación del grupo ante los desafíos que forman parte del presente y futuro del sector audiovisual.

Para concluir, Mediaset indica que Garmendia seguirá colaborando con Mediaset España en materia de innovación; manteniendo la representación de la empresa en el patronato de la Fundación Cotec, organización privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social.