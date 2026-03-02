La cuenta atrás para que comience 'Supervivientes 2026' ya ha comenzado. este domingo por la noche, los 18 concursantes confirmados por Telecinco fueron captados como es habitual por los reporteros en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras.

Como cada año, los medios se desplazaron hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas para poder hablar con los concursantes de 'Supervivientes 2026' antes de arrancar su aventura. Los más buscados por los reporteros eran sin duda Gabriela Guillén para preguntarle por si ha llegado a un acuerdo con Bertín Osborne sobre su hijo así como Paola Olmedo o José Manuel Soto.

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención en redes sociales es el gesto que se ha captado del reportero de Europa Press, así como de otros periodistas, bastante perdido al no conocer a buena parte del casting del reality de Telecinco. "¿Esa quién es?", se oye decir a uno de los reporteros. "Avísame si la ves", le dice otro. "Ahh esta es la de Dulceida", suelta el reportero provocando una risa entre ellos por no conocer a buena parte del casting de 'Supervivientes 2026'.

Los reporteros que han ido al aeropuerto a despedir a los supervivientes: "¿Esa quién es?, Avísame si la ves, ¿Esa es la de Dulceida, no?" Se parten porque no conocen a nadie. #Supervivientes2026 pic.twitter.com/EUkaP4HI5l — Miss Kokoro (@KokoroMiss) March 2, 2026

Más allá de lo captado por las cámaras de Europa Press y del resto de medios, la propia web de Telecinco ya ha subido contenido de los encuentros de los concursantes de 'Supervivientes 2026' en el aeropuerto y de su última cena en España antes de viajar a Honduras.

Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Alex Ghita, Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo, José Manuel Soto y Teresa Seco conforman el casting oficial de 'Supervivientes 2026' a la espera de saber si Telecinco se guarda algún as bajo la manga y alguna sorpresa de cara a su estreno el próximo jueves a las 21:45 horas.

Los miedos de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' en el aeropuerto

Algunos de los 18 concursantes han expresado cuál es su mayor miedo de cara a esta aventura. Así, José Manuel Soto, que ha revelado que "está con ganas", deja claro que no es un hombre de pasar miedo porque es "un tío valiente" aunque si reconoce que le dan pavor los tiburones.

Mientras, Paola Olmedo reconoce que lo que más miedo le da "es el hambre" que van a tener que pasar en los Cayos Cochinos y más si su equipo cae en la peor playa con menos dotación de comida. "Me da mucha pena dejar a los peques, pero estoy muy emocionada y nerviosa", reconoce la ex mujer de José María Almoguera.

Por su parte, Alba Paul, la mujer de Dulceida no duda en exponer que lo que más temor le da es cómo va a llevar la parte psicológica del reality pues lo que más va a echar de menos es a su pareja y a su hija. No obstante también reconoce que le da algo de miedo el tema de la comida "y los bichos".

Jaime Astrain, ex futbolista y marido de Lidia Torrent ('First Dates') asegura que espera sufrir bastante en Honduras pero a la vez pasarlo muy bien. Y al igual que Alba reconoce que lo que peor cree que va a llevar es el estar "tanto tiempo fuera de casa" alejado de su mujer y de su hija.