Avance de 'La Promesa', capítulo 791 de hoy, miércoles 11 de marzo en RTVE: El incómodo regreso de Manuel

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 791 que La 1 de RTVE ofrecerá este miércoles 11 de marzo, Lorenzo es humillado por sus amigos tras la jugarreta de Curro y Ángela, quienes celebran haber anunciado su compromiso en la timba de póker. Eso sí, manteniéndose en alerta ante las posibles represalias del capitán.

Lorenzo, derrotado, le confiesa a Ciro que Curro lo ha ridiculizado. Mientras tanto, María y Samuel logran calmar a un celoso Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo con toda seguridad.

Santos se derrumba ante Pía, confesando su dolor por la misteriosa muerte de su madre y la ausencia de su padre. Martina, absorta en el proyecto del refugio, rechaza los planes de un molesto Jacobo.

A su regreso de Navarra tras una escapada, Manuel tiene un tenso reencuentro con Leocadia y un incómodo cruce con Julieta, a quien esperaba no encontrar en La Promesa.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (790)

En el capítulo 790 de 'La Promesa' emitido este martes 10 de marzo, Lorenzo ha montado una timba de póker en el palacio a la que han acudido ilustres invitados, entre ellos, el infame marqués de Andújar.

Cristóbal ha presentado a Leocadia y Ángela documentación sobre su pasado para disipar las sospechas de la joven. Martina se ha centrado en esbozar su proyecto del refugio ante el Patronato y ha buscado recomponer su posición con Jacobo, aunque la distancia entre ambos persiste.

Julieta y Ciro han sostenido sus discusiones habituales sobre la libertad de ella y su relación tan cercana con el servicio. Y Leocadia ha acudido a Ciro en son de paz, dorándole la píldora para acercarse al muchacho.

Por su lado, Carlo ha preguntado a María Fernández por la paternidad del bebé y para colmo ha pillado a su novia abrazándose con Samuel. El lacayo empieza a sospechar que, quizá, él no sea al padre, sino el cura.

Por último, Curro y Ángela han aprovechado la timba de Lorenzo en La Promesa para dejar al capitán en el mayor de los ridículos frente a sus invitados: anuncian públicamente su boda.