En el capítulo 776 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá el próximo lunes, 16 de febrero, a partir de las 18:35 horas, veremos a un Cristóbal Ballesteros en shock después de que Leocadia le haya admitido que no ha sido del todo sincera con él y que Ángela es su hija. El mayordomo se queda sin palabras. ¿Pero es cierta esta revelación de la señora de Figueroa? ¿O es una estrategia para tenerle comiendo de su mano ahora que ha averiguado que su amante tiene sentimientos por Teresa?

Por su parte, Curro da consejos sentimentales a Martina, en un dilema total ante su próxima marcha a Nueva York. La joven se muestra compungida con la idea de separarse de los bebés y de Adriano. En mitad de una profunda charla, Jacobo les pilla.

Mientras, Ciro, se establece en La Promesa. Este extraño visitante, al que no hemos visto nunca antes en la serie de RTVE, deja a Alonso y Lorenzo muy descolocados. Aunque en un principio el marqués reacciona contrariado, finalmente le dice que puede quedarse todo el tiempo que necesite. ¿Cuál será su misión?

Pía presiona a María Fernández para que desvele de una vez por todas que está embarazada. La doncella cae en la cuenta de que tarde o temprano lo tendrán que hacer público, pero el padre de la criatura le convence para que ese anuncio se produzca después de la boda de Toño y Enora.

Y precisamente por ese compromiso La Promesa afrontará un regreso. Se trata de Virtudes, la hija de Simona. La joven retorna temporalmente al palacio de los Luján para asistir al enlace de su hermano con Enora. Una Enora que se lleva un varapalo de parte de Manuel, que no acepta su propuesta de supervisar la fabricación de los motores en aquellos países a los que otorguen la licencia.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el episodio de este viernes, 13 de febrero, Alonso se ha impuesto a Lorenzo: ya le ha tolerado suficiente y está cansado de hacer la vista gorda con él. Ángela ha echado en cara al capitán lo mala persona que es y le ha aconsejado un psiquiatra para sus problemas mentales.

Samuel se ha esforzado en convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es una bonita historia de amor. El cura y la doncella han tenido un acercamiento: para él no es fácil verla con otro y ella le ha reconocido que su relación con Carlo no está bien.

Enora ha propuesto a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero, pero él no se ha mostrado muy entusiasmado. Adriano ha expresado a Martina que acepta que se marche y le ha pedido que sea feliz en Nueva York. La joven, por su parte, sigue dolida por separarse de los niños y de Adriano, pero Jacobo ha intentado hacerle ver que deben ser un poco egoístas.

