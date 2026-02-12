En el capítulo de 'La Promesa' (775), que La 1 de RTVE emitirá este viernes 13 de febrero a partir de las 18:35 horas, Alonso se impone a Lorenzo: ya le ha tolerado suficiente y está cansado de hacer la vista gorda con él. Ángela echa en cara al capitán lo mala persona que es y le recomienda un psiquiatra para sus problemas mentales.

Samuel se esfuerza en convencer al servicio de que la relación de María y Carlo es una bonita historia de amor. El cura y la doncella tienen un acercamiento: para él no es fácil verla con otro y ella le confiesa que su relación con Carlo no está bien.

Enora propone a Toño encargarse los dos juntos del control de calidad de los motores en el extranjero. ¿Cómo reaccionará el joven? Adriano expresa a Martina que acepta que se marche y le pide que sea feliz en Nueva York. La joven, por su parte, sigue dolida por separarse de los niños y de Adriano, pero Jacobo intenta hacerle ver que deben ser un poco egoístas.

Alonso y Lorenzo se quedan de piedra ante la llegada de un nuevo y extraño visitante: Ciro. ¿De quién se trata? Además, Leocadia revela uno de sus mayores secretos a Cristóbal, ¡este se queda sin palabras!

¿Qué pasó en el último capítulo de 'La Promesa'?

En el último capítulo emitido de 'La Promesa', hemos visto cómo el marqués defiende a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo tras sus sorpresivo anuncio de boda.

Mientras, Martina necesita poner distancia con Adriano, por ello debe irse a Nueva York. En aras de la paz y la convivencia, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es del todo satisfactorio.

Lorenzo amenaza a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha porque la alternativa puede ser la muerte. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal. La señora de Figueroa, por su parte, escribe una carta para el mayordomo y vuelve a firmar como Mercedes del Amor.

Toño está preocupado, ya que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío, pero la ilusión de las cocineras lo opaca todo. Curro intenta convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia: al fin y al cabo, va a ser su suegra. Alonso y Lorenzo se enfrentan, ¡y están a punto de llegar a las manos!