En el próximo capítulo de 'La Promesa' (774), que La 1 de RTVE emitirá este jueves 12 de febrero a partir de las 18:35 horas, el marqués defiende a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo tras sus sorpresivo anuncio de boda.

Mientras, Martina necesita poner distancia con Adriano, por ello debe irse a Nueva York. En aras de la paz y la convivencia, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es del todo satisfactorio.

Alonso y Lorenzo se enfrentarán: a punto de llegar a las manos

Lorenzo amenaza a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha porque la alternativa puede ser la muerte. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal. La señora de Figueroa, por su parte, escribe una carta para el mayordomo y vuelve a firmar como Mercedes del Amor.

Toño está preocupado, ya que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío, pero la ilusión de las cocineras lo opaca todo. Curro intenta convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia: al fin y al cabo, va a ser su suegra. Alonso y Lorenzo se enfrentan, ¡y están a punto de llegar a las manos!

¿Qué pasó en el último capítulo de 'La Promesa'?

A pesar de que Nazario no aprueba el enlace, Enora y Toño anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, Manuel correrá con todos los gastos. Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura. ¿Avanzará esta historia?

En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. El capitán achica, pero con la boca pequeña. Pía se preocupa por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada.

Curro y Ángela están cansados de esperar: quieren casarse ya, y deciden pasar a la ofensiva anunciando delante de toda la familia que están prometidos. Martina se disculpa con Adriano por haberle mentido y hacen las paces un poco a medias… Margarita se sincera con Martina: sabe quién es el hombre que la besó y no es del Patronato.