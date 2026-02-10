'La Promesa', avance capítulo del miércoles 11 de febrero: Terremoto con el anuncio de Curro y Ángela

En el capítulo de 'La Promesa' emitido este martes, Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo y lo que es capaz de hacer. Vera se sincera con todo el servicio: Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa. Más tarde, las cocineras y Pía también se disculpan con el ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal.

Jacobo dice a Adriano que Martina le ocultó que se van en dos semanas a Nueva York. Y no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido… Parece que se confirma la marcha de ambos al otro lado del charco. Por su lado, María y Carlo no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. ¿Se terminarán enamorando?

Alonso y Manuel discuten por la continuidad de Leocadia en La Promesa. La señora de Figueroa, por su parte, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. ¡El marqués se compromete a intervenir! Petra se preocupa porque el negocio de los churros no es suficiente para mantener el refugio. Toño y Enora esperan, nerviosos, el regreso de Manuel, que ha ido a hablar con Nazario.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 773 - Miércoles 11 de febrero

A pesar de que Nazario no aprueba el enlace, Enora y Toño anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, Manuel correrá con todos los gastos. Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura. ¿Avanzará esta historia?

En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. El capitán achica, pero con la boca pequeña. Pía se preocupa por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada.

Curro y Ángela están cansados de esperar: quieren casarse ya, y deciden pasar a la ofensiva anunciando delante de toda la familia que están prometidos. Martina se disculpa con Adriano por haberle mentido y hacen las paces un poco a medias… Margarita se sincera con Martina: sabe quién es el hombre que la besó y no es del Patronato.