'La Promesa', avance del martes 10 de febrero: Preocupación por las intenciones de Lorenzo y una marcha silenciosa

En el capítulo 771 de 'La Promesa' de hoy lunes, 9 de febrero, Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia del palacio y claudica ante su amenaza de llevarse a Ángela con ella. Samuel cuenta a Petra que ha visto a Carlo y María besarse y ella le insiste en que así debe ser. El lacayo y la doncella se juntan después del beso: van por el buen camino, pero aún les queda mucho por recorrer.

Martina y Adriano coinciden en que no pueden amarse, porque harían daño a mucha gente. Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan en dos semanas a Nueva York. Vera se disculpa con Teresa por lo mal que se ha portado con ella y el ama de llaves la perdona. Petra explica a las cocineras que no aceptó el ascenso porque prefiere hacerse cargo del refugio.

Lorenzo, por su parte, se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga y Leocadia le pide que lo supere. El capitán extiende el rumor de que Ángela está loca y paga su frustración con Margarita, ¡a quien amenaza de forma física!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 772 - Martes 10 de febrero

Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo y lo que es capaz de hacer. Vera se sincera con todo el servicio: Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa. Más tarde, las cocineras y Pía también se disculpan con el ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal.

Jacobo dice a Adriano que Martina le ocultó que se van en dos semanas a Nueva York. Y no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido… Parece que se confirma la marcha de ambos al otro lado del charco. Por su lado, María y Carlo no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. ¿Se terminarán enamorando?

Alonso y Manuel discuten por la continuidad de Leocadia en La Promesa. La señora de Figueroa, por su parte, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. ¡El marqués se compromete a intervenir! Petra se preocupa porque el negocio de los churros no es suficiente para mantener el refugio. Toño y Enora esperan, nerviosos, el regreso de Manuel, que ha ido a hablar con Nazario.