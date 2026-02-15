'Sueños de Libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Lo hace tras haber estrenado su tercera temporada con más de diez fichajes y la salida de algunos protagonistas como María (Roser Tapias).

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero a continuación:

Avance del capítulo 499 de 'Sueños de libertad' del lunes 16 de febrero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar pone a Nieves al corriente de todo lo que Damián le ha contado sobre Gabriel. Mientras en casa de los De La Reina, Damián, Andrés y Marta debaten qué hacer si Gabriel no accede a contratar a un nuevo perfumista en relevo de Luis y el patriarca les cuenta a sus hijos la charla que tuvo con Salazar.

Tras pensárselo mucho, Carmen habla con Tasio para decirle que acepta trasladarse a vivir con los De La Reina pues sabe que a su marido le hace mucha ilusión. Por su parte, Digna se lleva un fuerte disgusto al saber que Luis y Luz quieren trasladarse a Barcelona. Otra que tampoco recibe la noticia con buena gana es Begoña.

Pablo Salazar visita a Damián en su nuevo negocio y sufre un desagradable encuentro al ver que Marisol está trabajando allí como secretaria. Tras ello, el empresario trata de hablar con ella para que le deje de acosar pero ella no parece que esté por la labor. Por su lado, Mabel insiste a Salvador para que la contrate como camarera en la cantina.

La marcha de Luis es inminente y por ello Digna le sugiere a su hijo que ceda sus acciones a Damián. Sin embargo, Damián se niega a ser él quién se haga cargo de ellas y no duda en decirle a Digna que si hay alguien que merece comprarlas es ella.

Miguel Salazar consigue que Juanito mejore y Gabriel le pide a Begoña poner fin a su estancia en casa de los De La Reina. Por último, Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento por la negativa del abogado a contratar a un nuevo perfumista y Gabriel termina amenazando a su primo con despedir a todos los De La Reina de la empresa.

Avance del capítulo 500 de 'Sueños de libertad' del martes 17 de febrero

Luis se despide en 'Sueños de libertad'

Andrés sigue mostrándose en contra de la decisión de Gabriel de no fichar a un nuevo perfumista jefe en relevo de Luis porque es esencial para poder mantener la marca y el prestigio. De primeras, Pablo se pone de parte de Gabriel porque la empresa necesita hacer recortes pero finalmente accede a mediar para tratar de convencer al director para que cambie de opinión aunque sin éxito.

Por su lado, Luz le tantea a Miguel Salazar para que sea él quién se haga cargo del dispensario ante su marcha. Pero el joven no parece muy interesado en el puesto y además cree que no está preparado para ello. Cuando Nieves y Mabel conocen la propuesta tratan de que reconsidere su decisión.

Paula recibe a Tasio y Carmen en la casa de los de La Reina y mientras él se muestra ilusionado por esta nueva etapa en sus vidas, la dependienta se muestra más cohibida y no se termina de adaptar al hecho de tener servicio. Por otro lado, Valentina organiza una cena para darle las gracias a Claudia y Carmen por haberla comprendido y aprovecha la velada para revelarles toda la verdad sobre Rodrigo.

Luis aprovecha sus últimas horas en Toledo para brindar y recordar momentos con Andrés y con Tasio. Después, toda la familia y compañeros de la fábrica se reúnen para despedirle por todo lo alto. Y Marta termina celebrando el cumpleaños de Cloe a pesar de las exigencias laborales de Gabriel a la francesa.

Otra que prepara su marcha de la casa de los De la Reina es Begoña mientras Gabriel trata de pedirle una segunda oportunidad pero ella sigue en sus trece de no perdonarle todo el daño que le ha hecho. Por su parte, Andrés le pide a Begoña retomar su relación pero ella le rechaza pues prefiere priorizar su familia.

Avance del capítulo 501 de 'Sueños de libertad' del miércoles 18 de febrero

Nieves y Marisol se encuentran en 'Sueños de libertad'

Carmen se ve sobrepasada en su nueva vida en la casa de los De La Reina mientras Manuela trata de ayudarla para que se acomode y aprenda a actuar ante el servicio. Por su lado, Begoña y Gabriel regresan a su casa con el pequeño Juan y con Julia y el abogado insiste en recomponer su matrimonio pero ella sigue rechazándole.

Miguel recibe una carta del laboratorio en el que le rechazan y empieza a darse cuenta de que conseguir el empleo que desea va a ser más difícil de lo esperado. Por su parte, Mabel anuncia a sus padres que va a empezar a trabajar de camarera en la cantina y sorpresivamente, Pablo se toma la noticia de buena manera. Pero Nieves no cree que sea el mejor trabajo para su hija. Y Salva todavía duda de la decisión de contratarla.

Valentina y Claudia comparten confidencias después de que la nueva dependienta les revelara su gran secreto a sus compañeras. Y parece que poco a poco la joven empieza a sentirse a gusto en su nuevo hogar. También Cloe aprovecha para seguirle contando cosas a Valentina sobre su relación con Marta.

Tasio y Damián detectan nuevos gastos que ponen en jaque su nueva empresa. Tras discutir con Pablo por el nuevo trabajo de Mabel, Nieves se encuentra con Marisol y descubre que ha sido contratada como la nueva secretaria de la empresa de Tasio y Damián.

Y Marta aconseja a su hermano Andrés a que pase página y se olvide de su amor por Begoña. Precisamente, la enfermera vuelve a darle un no por respuesta a su cuñado cerrando para siempre la puerta a retomar su relación. Finalmente, Gabriel recibe un acta notarial por la apertura de un testamento.

Avance del capítulo 502 de 'Sueños de libertad' del jueves 19 de febrero

Luz y Miguel Salazar en 'Sueños de libertad'

Mabel insiste en que Salva le contrate como camarera pero él le dice que no es la persona que busca. Lo peor es cuando Nieves aparece en la cantina y obliga a la joven a improvisar con la ayuda del cantinero para que su madre crea que ya ha empezado a trabajar. Y tras ello, el hombre accede a contratar a la hija de Salazar.

Por su parte, Miguel decide aceptar finalmente la propuesta de Luz de encargarse del dispensario de la colonia. Aunque para acceder a ello impone ciertas condiciones como tener que pasar un periodo de adaptación. Y la doctora Borrell accede a todas sus peticiones pero al ver el trato que tiene hacia los pacientes, empieza a temer que eso sea un problema.

Begoña sigue mostrándose muy preocupada por Juan a pesar de que ya está fuera de peligro. Y tras una conversación con Digna, empieza a valorar el poder colaborar con la casa cuna y por ello no duda en hablar con Claudia. Paralelamente, Claudia y Carmen se siguen mostrando sorprendidas ante la situación de Valentina. Y la nueva dependienta accede a colaborar con Andrés para resolver un problema en Soria mostrando gran complicidad con él.

Gabriel acude al notario por la lectura del testamento de su madre y allí se reencuentra con su ex mujer, Beatriz. Y es que Delia ha incluido a la mujer en su último legado a pesar de que no se tenían aprecio. Un reencuentro que abre las heridas del pasado entre ambos con duros reproches.

En La Industrial, Damián sigue con problemas para encontrar alguien que acceda a darle un préstamo y solucione sus problemas de financiación. Y Tasio ofrece vender su casa para obtener liquidez, pero su padre se niega a que lo haga. Y finalmente, la actitud cariñosa de Gabriel hacia el pequeño Juan intriga y desconcierta a Begoña.

Avance del capítulo 503 de 'Sueños de libertad' del viernes 20 de febrero

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Carmen trata de ayudar a Manuela con las labores de la casa grande y evita coincidir con los De La Reina durante el desayuno. Tanto Tasio como Marta se dan cuenta de la incomodidad de la mujer que sigue sin adaptarse a su nueva vida y temen que no sea capaz de hacerse a estar en la mansión.

En el dispensario, Miguel muestra su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo como su sueldo o las horas trabajadas pues cree que alguien como él no debería cobrar tanto y que debe trabajar más tiempo y además se compromete a encontrar un sustituto si no termina de adaptarse al puesto. Después, Claudia acude al lugar por un sarpullido y tiene un desencuentro con Miguel por su difícil carácter.

Tras descubrir que Damián tiene problemas económicos para sacar adelante La Industrial, Digna le ofrece su ayuda económica pero él se resiste a aceptarla. Y en la fábrica, surge un nuevo problema con el despido de una trabajadora por amamantar a su bebé durante la jornada laboral provocando gran indignación entre todas las trabajadoras y Claudia insta a Valentina a que acuda a Andrés para elevar una queja ante la junta.

Begoña le revela a Gabriel su plan de ayudar a la casa cuna y el abogado no se lo toma bien pues no está de acuerdo en que su mujer tome responsabilidades fuera de su hogar tras lo sucedido con Juan. Pero tras una conversación, ambos acuerdan que por el bien familiar deben mantener una tregua. Lo que Gabriel desconoce es que Beatriz está tras su acecho.

Nieves decide citar a Marisol en su casa para tratar de saber por qué ha decidido instalarse en Toledo y no duda en encararla por el daño que le hizo a Miguel y le pide que no vuelva a interferir en su vida. Justo entonces, Pablo vuelve a casa y teme la aparición de la joven en su casa.