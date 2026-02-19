'Top Chef' separa a la pareja de amigos de 'La que se avecina' con su segunda expulsión en TVE

Tras su estreno el pasado domingo, La 1 de TVE ha emitido este miércoles la segunda entrega de 'Top Chef: dulces y famosos' en la que las cocinas han dicho adiós a su segundo aspirante después de la expulsión de Marina Castaño en la primera entrega.

En la primera prueba de la noche, tres mujeres de pueblo sorprendían a los aspirantes con una receta clásica de pestiños. Así, cada concursante tenía que elaborar unos pestiños siguiendo la receta de las mujeres y tras la cata, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross anunciaban dos castigos para los dos peores de la prueba: Eva Isanta y Mariano Peña.

Después, en la segunda prueba los aspirantes volvían a cocinar por tríos aunque Mariano Peña y Eva Isanta como estaban penalizados y eran impares tenían que cocinar en dueto. Los demás concursantes elegía cada uno un cuchillo para ver en qué equipo cocinaría cada uno.

En este reto, los jueces les pedían a los aspirantes de 'Top Chef: dulces y famosos' que elaboraran una tarta realizada con crepes que tenían que teñir con los siete colores del arcoiris y utilizar cuatro crepes por cada color. Pero además cada equipo tenía que estar midiendo el tiempo de arena para evitar que se agotara porque sino serían todos penalizados.

Finalmente, tras la cata, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross anunciaban que el equipo azul formado por Samantha Ballantines, Desirée Vila y Luis Merlo tendría que cocinar en el siguiente cocinado al igual que la pareja formada por Mariano Peña y Eva Isanta. Pero además con el equipo formado por Ivana Rodríguez, Tote Fernández y Alejandro Vergara tenían dudas y decidían que uno de ellos también tuviera que cocinar y lo echaban a suertes siendo el actor de 'La Promesa' el perdedor'.

Tras ello, en la tercera prueba volvían a cocinar en tríos siendo Alejandro Vergara el que se sumaba a Luis Merlo y Eva Isanta compitiendo contra Mariano Peña, Samantha Ballantines y Desirée Vila. Los dos tríos se enfrentaban a un cocinado muy diferente: tenían que elaborar una tarta de queso con diferentes decoraciones. Eso sí para hacerlo tenían que meterse en una caja gigante a oscuras y adivinar qué postre tenían que elaborar.

Luis y Alejandro están a punto de entrar a la caja negra para descubrir qué tendrán que cocinar…



Luis Merlo: “Si tardamos más de dos minutos ahí dentro, no nos molestéis” 👨‍❤️‍👨



¿Surgirá el amor entre ellos? 💘#TopChefRTVE



⭕https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/RVvWN3MtBW — La 1 (@La1_tve) February 18, 2026

Eva Isanta, segunda expulsada de 'Top Chef: dulces y famosos'

No era nada fácil y ambos equipos cometían algunos errores que hacían que las porciones de tarta que presentaban no fueran iguales que las que había presentado la chef invitada. Pero tras la cata, los jueces decidían salvar al trío formado por Mariano Peña, Samantha Ballantines y Desirée Vila.

De esa manera, Alejandro Vergara, Eva Isanta y Luis Merlo se enfrentaban a la prueba de fuego en la que uno sería eliminado con el actor jugándose su continuidad tras haber echado a suertes con su equipo el tener que cocinar en la prueba anterior. En este reto tenían que elaborar seis galletas con un relleno de nube en solo una hora.

Tras probar las galletas de Eva Isanta, Paco Roncero era muy claro. "Estas galletas son un poco desastre, están quemadas, el relleno te ha quedado más malo que bueno, la mermelada es lo que yo salvaría", le decía el chef a la actriz de 'La que se avecina'. Mientras que tras la cata de las galletas de Luis Merlo, Paco Roncero le decía que "no son las mejores galletas pero te he visto concentrado y he visto la mayor evolución de todos tus compañeros". "La masa necesitaba más trabajo", apostillaba Osvaldo. Por último con respecto a las galletas de Alejandro Vergara los jueces le decían que la galleta estaba rica, la mermelada deliciosa y el masmelo conseguido.

Finalmente, llegaba el momento de conocer el veredicto del jurado y saber quién iba a ser el aspirante que tendría que colgar su delantal y dejar 'Top Chef: dulces y famosos'. Aunque antes los jueces anunciaban que el pastelero top de esta segunda entrega era Desirée. Y Paco Roncero desvelaba que el segundo expulsado del programa tenía que ser Eva Isanta. "Me parece justo. Me da mucha pena pero me quedo con lo bueno, es una experiencia fantástica. Lo he disfrutado mucho, he pasado por un carrusel de sabores", confesaba la actriz.