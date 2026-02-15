'Supervivientes 2026' hace historia con el 2º concursante oficial: Este es Alberto Ávila, un fichaje sin precedentes

Tras confirmar en 'De Viernes' el fichaje de Gabriela Guillén como primera concursante oficial de 'Supervivientes 2026', este sábado ha sido 'Fiesta' quién ha anunciado que el atleta paralímpico Alberto Ávila será otro de los valientes que participarán en esta edición del reality.

"Soy Alberto Ávila, tengo 29 años, soy atleta paralímpico y creador de contenido", afirma en el vídeo de su confirmación. "Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia, primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", añade el joven. "Esto es un reto para mí y para todos vosotros, que me vais a acompañar en este camino. ¡Let’s go! Nos vemos en Honduras", añade eufórico.

🏝️ Alberto Ávila, segundo concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/QgYVgGyPgM — Mediaset España (@mediasetcom) February 14, 2026

¿Quién es Alberto Ávila, el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'?

Alberto Ávila nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan solo tenía tres años de edad. Un varapalo que lejos de hundirle, hizo que creciera con un afán de superación y tomándoselo con humor como demuestra en sus vídeos en redes sociales.

Sus entrenamientos constantes y su preparación física le han llevado a convertirse en atleta paralímpico de alto nivel en la categoría T64 (para atletas con amputación o malformación de una extremidad inferior que corren con prótesis). Su especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. De hecho, es Subcampeón de Europa (Polonia 2021) en 200m y cuarto en el Mundial de París 2023.

Actualmente, Alberto Ávila es uno de los atletas de élite en el equipo español de atletismo paralímpico y también ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación: ha actuado en la serie 'Olympo' dando vida al personaje de Miqui.

Primer concursante con discapacidad en la historia del reality

Alberto Ávila en 'Fiesta'

Tras su confirmación, Alberto Ávila ha visitado el plató de 'Fiesta' para hablar con Emma García y los colaboradores y dejar claro que aunque es el primer concursante con discapacidad en entrar en 'Supervivientes' quiere ser uno más y no quiere tener ni un tipo de privilegio.

En su entrevista, Alberto ha revelado todos los detalles de cómo se fraguó su fichaje. "Ha sido todo tan rápido que yo decía esto es una broma. Me escribieron por Instagram y yo se lo mandé a mi equipo porque pensaba que era una broma y que me estaban vacilando. Les mandé un vídeo presentándome, al día siguiente fui a la productora a conocerles y a la semana me dijeron que sí", explicaba.

"Mi objetivo principal en el programa es que la gente no me pregunte, ¿puedes? Todos me preguntan si voy a poder saltar del helicóptero, si voy a poder hacer la noria infernal, si voy a poder estar sin comer y si voy a poder superar los problemas con el muñón", proseguía diciendo.

"¿Tú tienes límites?", le cuestionaba Pipi Estrada. "Lo único que no puedo mover es el tobillo", le respondía el atleta. Mientras Raquel Bollo le preguntaba si le iban a hacer otro tipo de pruebas diferentes al resto. "No, de hecho yo lo que pedí que no se me trate diferente por la pierna, que sea uno más, yo ya me veré allí si habrá alguna prueba que sea imposible que la haga", le contestaba rotundo.

A lo que Pipi Estrada le repreguntaba si él creía que hay alguna prueba que no pueda hacer. "Yo creo que no", insistía él dejando claro que quiere enfrentarse a todos los retos. "Es mi sueño montar en helicóptero y saltar al mar", añadía.