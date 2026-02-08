Santiago Segura anuncia medidas legales por una acusación sobre su contrato con RTVE que le pone en el disparadero

Santiago Segura, que se encuentra a escasas semanas de estrenar 'Torrente Presidente', la sexta parte de la saga que regresa este año a los cines 12 años después, se ha visto envuelto en una polémica después de que un usuario cuestione a TVE por tenerle contratado como locutor de 'Viaje al centro de la tele' tras haber sido condenado por no pagar a Hacienda.

Y es que hace unos días se conoció que el Tribunal Supremo ha confirmado que AE William Holding, el grupo empresarial con el que Santiago Segura gestiona su actividad cinematográfica, incumplió el pago del Impuesto de Sociedades de 2011 al dejar de ingresar cerca de 827.000 euros.

La Agencia Tributaria afirmó que este holding, gestionado por Santiago Segura, aprovechó las pérdidas fiscales de una empresa que incorporó a su estructura y tuvo un ahorro injustificado. Y ahora el Supremo ha dado la razón a Hacienda asegurando que ha habido un intento de "doble aprovechamiento" de estas pérdidas.

De los seis magistrados del Tribunal Supremo, dos votaron a favor de la defensa de Santiago Segura y consideraron que había posibles "lagunas legislativas", aunque al final por mayoría la sentencia fue en contra de Santiago Segura. Mientras que los abogados del actor y director de cine sostienen que "el importe que se le reclamaba, 827.000 euros, ya fue ingresado hace años" y que su representado en ningún caso fue condenado a un delito fiscal.

Tras esta noticia, un usuario señaló a TVE por tener contratado a alguien que "roba dinero del Estado" ."Y mientras venga a venderle programas con su voz a la televisión pública con sus viajes al centro de la tele. ¿No tiene RTVE unos estatutos que impidan contratar con quienes roban al Estado?", se preguntaba este hombre.

Una acusación a la que Santiago Segura no ha dudado en contestar amenazando con tomar medidas legales. "Emilio, ¿podrías dejar de mentir y difamarme? ¿O prefieres que te lo diga un abogado?", le contestaba el actor y director de cine.