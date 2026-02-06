Quién es Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de 'Pasapalabra': de la razón de su participación a su verdadera profesión

Rosa Rodríguez ha consumado una gesta en la televisión española al coronarse ganadora del mayor bote de 'Pasapalabra', cifrado en 2.716.000 euros. Su proyección mediática es exorbitante después de esta victoria en horario de máxima audiencia pero... ¿quién es en lo personal esta concursante que ha escrito el capítulo más importante de la historia del concurso?

Rosa nació en Quilmes (Argentina) el 18 de octubre de 1993. Actualmente, tiene 32 años. Cuando tenía solo 7, en 2001, sus padres decidieron emigrar a España, concretamente a Galicia (región natal de su padre). Y el lugar en el que más ha vivido ha sido en A Coruña.

Su familia juega un papel fundamental en su vida. Rosa Rodríguez es muy familiar, está muy unida a sus padres, Irma y Tino, y tiene tres hermanos: Matías, Enrique y Alejandra. Ellos son su refugio donde acudir cuando todo se hace difícil alrededor.

La vigente ganadora de 'Pasapalabra' estudió inicialmente el grado en Filología Inglesa. Después, a lo largo de los años, hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación. Su formación es espectacular. Actualmente trabaja como profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales (que no de Lengua Castellana) en el ámbito universitario.

En cuanto a sus hobbies, unas de sus grandes pasiones es la cocina. Por dos razones que ya compartió: "Me encanta comer y me encanta aprender. La cocina le gusta porque es una buena manera de descubrir culturas y sabores nuevos y aprender y practicar nuevas habilidades/técnicas constantemente; además de lo que supone compartir el resultado con personas que quieres y, en general, todo el ritual que existe alrededor de la comida".

Además, le gusta el deporte (como curiosidad, siendo niña jugaba en un equipo de fútbol), leer, escuchar podcasts, estar en la naturaleza… Dibujar y bordar. Reconoce que consume poca música y contenido audiovisual. Pero en música, lo que más disfruta es género folk/folk rock/country folk en general. Aunque también pop. Como película favorita: Origen.

En cuanto a libros, le gusta mucho leer cualquier cosa que tenga que ver con historia, psicología, antropología… El adjetivo que mejor describe a Rosa Rodríguez es curiosa. Le encanta aprender, preguntarse por qué, descubrir cosas nuevas… También se define como introvertida, aunque sociable: "Me encanta la gente y compartir cosas con otras personas, a pesar de que no siempre necesito esa interacción social. Y soy tímida, lo que muchas veces, creo, hace que aparente ser muy seria. Y un adjetivo que no sé si me describe, pero me gustaría que sí, es positiva. Intento siempre encontrar el lado bueno de las cosas y construir desde lo positivo".

¿Y qué le empujó a presentarse al casting de 'Pasapalabra'? Su madre fue clave: "Fue la que me animó. Durante la pandemia, yo estuve viviendo con mis padres y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un día de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría".

"Cuando estábamos sentadas delante de la tele juntas, siempre me decía que por qué no me apuntaba. Me animaba específicamente para 'Pasapalabra' porque, cuando yo era pequeña y lo veía, siempre decía que cuando fuera mayor de edad iría. Así, al final, después de repetírmelo muchas veces, me convenció", declaró Rosa Rodríguez.

Para el futuro, uno de sus peculiares sueños es hacer quesos y explorar más el mundo de las masas (panes, pizzas, dulces). Su padre -recuerda- era pizzero. Entretanto, le gustaría estudiar la carrera de psicología, la cual lleva posponiendo durante muchos años. Estos planes los podrá retomar ahora que ha concluido su brillante trayectoria en 'Pasapalabra'.