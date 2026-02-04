Mediaset anuncia el adiós de un alto e histórico directivo, que decide abandonar el grupo tras 24 años ininterrumpidos

Mediaset ha anunciado que Massimo Musolino, actual Consejero Delegado de Gestión y Operaciones del grupo audiovisual y mano derecha de Alessandro Salem, el máximo ejecutivo, pondrá fin a 24 años ininterrumpidos en la compañía el próximo mes de marzo con motivo de su jubilación a los 67 años de edad.

El histórico directivo abandonará la factoría en la que aterrizó por primera vez en 1994 (entonces Gestevisión Telecinco S.A.) y a la que lleva ligado de manera ininterrumpida desde hace 24 años. A través de un comunicado, se avanza que su decisión voluntaria la comunicará formalmente en el próximo Consejo de Administración.

Por su parte, Mediaset España ha expresado su "profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo que ha demostrado a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en el grupo" y, a su vez, le ha deseado "lo mejor en esta nueva etapa personal" que emprenderá tras su inminente salida de la compañía.

Massimo Musolino, alto directivo y responsable de la gestión y operaciones del grupo Mediaset desde el año 2002, concluye una dilatada trayectoria marcada por su gestión de los recursos y las importantes transformaciones que Mediaset España ha afrontado en las últimas décadas.

El ejecutivo italiano ha estado al frente de la reconversión de Gestevisión Telecinco en Mediaset España en la etapa de Paolo Vasile y de la reciente integración del grupo en el conglomerado MFE-MediaForEurope. En este caso, con Alessandro Salem, actual Consejero Delegado, de quien ha sido mano derecha.

Mediaset destaca sus cuatro decenios de "brillante trayectoria en el sector audiovisual en Italia y España". Licenciado en Ciencias Económicas y Bancarias por la Universidad de Siena y MBA por la Escuela Empresarial de la Universidad de Turín, inició su carrera profesional en la compañía Sirio Group s.p.a. de Milán, antes de incorporarse a la Dirección de Planificación y Control de Fininvest s.p.a.

En marzo de 1994, Massimo Musolino se trasladó a España como responsable de la Dirección de Control de Gestión de Gestevisión Telecinco S.A. Dos años después, fue nombrado director de Operaciones y Control, cargo que desempeñó hasta convertirse en 1998 en subdirector general de Gestión de Telecinco.

Tras un breve regreso a Italia en RTI, compañía que gestiona los canales de televisión del Grupo Mediaset, volvió a Gestevisión Telecinco en 2002, donde ha liderado desde entonces la gestión y las operaciones de Mediaset España hasta poner fin a su etapa laboral el próximo mes de marzo. Por ahora, se desconoce quién le relevará en el cargo.