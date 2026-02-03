Giro en la emisión de 'Cifras y Letras', que afronta este cambio de programación de última hora en La 2 de RTVE

RTVE ha anunciado un sustancial cambio de emisión con 'Cifras y letras' de cara a este martes 3 de febrero. De forma excepcional, La 2 ha determinado ofrecer triple entrega del concurso que presenta Aitor Albizua junto a David Calle y Elena Herraiz.

Un movimiento de programación táctico frente a la retransmisión del partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Barcelona en La 1 de TVE. Así, y ante la desaparición de 'La Revuelta' a causa del fútbol, la corporación propondrá al espectador una alternativa en su canal secundario a lo largo de toda la franja del access prime time.

En primer lugar, hay que puntualizar que 'Cifras y letras' se retrasará unos quince minutos, arrancando a las 21:15 en lugar de hacerlo a las 21:00 h. como es habitual. A partir de esa hora, de 21:15 a 21:50 horas, se ofrecerá una redifusión del game show.

Justo después, entre las 21:50 y las 22:55 horas, se emitirán dos entregas de estreno, concretamente los capítulos 416 y 417. De este modo, el formato cultural ocupará toda la banda de emisión del partido en La 1, rivalizando frontalmente contra 'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'First Dates' y 'Horizonte'.

Además, y como reclamo, el programa número 417 contará con el concursante más veterano que ha pasado por 'Cifras y letras' hasta ahora: Adolfo Menéndez Álvarez (83 años). Asturiano, emigrante a Argentina durante casi tres décadas y apasionado de la fotografía, se trata de un comerciante de libros y de materiales de construcción.

Adolfo Menéndez Álvarez (83 años), concursante de 'Cifras y letras'

El participante acudirá al concurso con un objetivo: quiere hacerse con un suculento premio para viajar de nuevo a Argentina, pues hace 30 años que no pisa ese país. "Quiero seguir conociendo aquella tierra y ver de nuevo las cataratas de Iguazú", declara Adolfo.

En resumen, y para deleite de sus fanáticos seguidores, La 2 de RTVE apuesta por una triple ración (una redifusión y dos emisiones inéditas) de 'Cifras y letras', que se ha erigido en el principal pilar de la parrilla de la segunda cadena pública. Este lunes, sin ir más lejos, alcanzó un 5,4% de share en su entrega de estreno y congregó a 743.000 espectadores de media.