Confirmada la 9ª concursante de 'Supervivientes 2026': una modelo internacional que se estrena en el mundo de los realities

'Supervivientes 2026' ya calienta motores en Telecinco. El reality de aventuras por excelencia de la televisión arrancará en cuanto finalice la cuarta edición de 'GH Dúo' y, poco a poco, vamos conociendo los nombres de los valientes concursantes que se tirarán desde el helicóptero. La última confirmada, una modelo internacional.

Se trata de Marisa Jara, quien se ha convertido en la novena concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. En su vídeo de presentación, la modelo se sienta exultante y deseosa de comenzar este nuevo reto profesional y personal que, además, supone su debut en el mundo de los realities.

"Necesito demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a algunos miedos como el vértigo, que es de las cosas que más me preocupan. 'Supervivientes' es un reality duro que me obligará a salir de mi zona de confort, y que me ayudará mucho con mi crecimiento personal", ha reconocido Marisa Jara en el vídeo en el que anuncia su participación en el concurso.

🏝️ Marisa Jara es concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/ZgwntympXF — Mediaset España (@mediasetcom) February 21, 2026

¿Quién es Marisa Jara, concursante de 'Supervivientes 2026'?

Nacida en 1980, Marisa Jara es una actriz y modelo española que empezó a trabajar sobre las pasarelas siendo una adolescente. Comenzó a desfilar en algunas de las pasarelas más prestigiosas del mundo, lo que la obligó a vivir durante temporadas en Estados Unidos o Japón. En televisión, la pudimos ver en un episodio de 'Médico de familia'.

Además de ser una de las modelos internacionales más exitosas de los años 90, creó conciencia sobre el positivismo corporal de las mujeres. Ella misma ha confesado haber sufrido un desorden alimenticio durante años, por tal motivo en el año 2017 publicó el libro 'Una talla o la vida', en el que relataba su desgarradora experiencia con los desórdenes alimenticios.

En cuanto a su vida personal, la futura concursante de 'Supervivientes 2026' mantuvo una relación de tres años con el cantante Manu Tenorio. Al finalizar, en el año 2006, inició una relación con el bailarín Joaquín Cortés. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja fue protagonista de numerosas portadas y eventos internacionales en ciudades como Londres o Cannes.

Para la modelo lo más duro de viajar a Honduras será dejar en España a su hijo Tomás, que en abril cumplirá cuatro años y tendrá que pasar ese día lejos de su mamá. Cabe destacar que los últimos años de Marisa Jara no han sido nada fáciles, puesto que ha superado dos tumores, uno de estómago que le diagnosticaron en el 2018, y uno de ovarios a finales de 2022.

Lista de concursantes confirmados de 'Supervivientes 2026'

Con Marisa Jara ya son nueve los concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026'. Junto a ella, estarán en Honduras Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto e Ivonne Reyes. Un variopinto casting del que todavía quedan algunos rostros conocidos por ser confirmados, entre ellos el polémico José Manuel Soto quien, según desveló Informalia, formará parte del plantel de concursantes.

La novedad más destacada de 'Supervivientes 2026' será el debut de María Lamela como presentadora desde Honduras tras la marcha de Laura Madrueño. La periodista, que llevaba años vinculada a Atresmedia, da un vuelvo radical a su carrera profesional como conductora del reality por excelencia de la televisión. El programa volverá a estar presentado por Jorge Javier Vázquez, quien se hará cargo de las galas semanales.