'Supervivientes 2026' ha arrancado el goteo de confirmaciones de concursantes oficiales a través de los distintos espacios de la programación de Telecinco. El desembarco del reality por excelencia de Mediaset está muy cerca de producirse, previsiblemente el próximo 5 de marzo, y, por ello, la cadena ya calienta motores desvelando los nombres del casting ya cerrados como parte de una estrategia de promoción.

Entretanto, en El Televisero avanzamos en exclusiva uno de los participantes: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, que ficha por la nueva edición de 'Supervivientes' y será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes.

A continuación, para que no pierdas detalle, te ofrecemos las identidades de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' que ha oficializado Telecinco:

Gabriela Guillén, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Para empezar, Telecinco anunció en 'De Viernes' a Gabriela Guillén como primera concursante oficial de la nueva temporada de 'Supervivientes'. "No le tengo miedo al hambre, a la convivencia, a las pruebas, soy una persona super competitiva y estoy preparada para este desafío. Nos vemos en Honduras", destacaba la ex de Bertín Osborne.

🏝️Gabriela Guillén, primera concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/HHZK6lYWow — Mediaset España (@mediasetcom) February 13, 2026

'Supervivientes' hará historia con el 2º concursante oficial: Alberto Ávila, un fichaje sin precedentes

'Fiesta' confirmó a Alberto Ávila, atleta paralímpico, como segundo concursante oficial de 'Supervivientes 2026'; siendo el primer participante con discapacidad física en la historia del reality de Telecinco.

"Tengo 29 años, soy atleta paralímpico y creador de contenido", afirmó en el vídeo de su confirmación. "Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia al ser el primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", prometió el joven frente al mayor reto de su vida.

🏝️ Alberto Ávila, segundo concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/QgYVgGyPgM — Mediaset España (@mediasetcom) February 14, 2026

Claudia Chacón, de 'La Isla de las Tentaciones' a la de Honduras

Claudia Chacón, participante de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', también se suma a la aventura de 'Supervivientes 2026'. El torbellino que demostró ser en República Dominicana se mudará ahora a las playas de los Cayos Cochinos de Honduras.

"He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas", asegura de entrada, admitiendo que tiene un carácter "peculiar". Y advierte: si alguien intenta romperla, se levantará más fuerte.

Alex de la Croix ('La que se avecina'), cuarta concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La cadena ha anunciado el fichaje de la cineasta y actriz Alex de la Croix a través del programa 'Vamos a ver'. Modelo, gestora cultural y activista LGBT, entre otras muchas cosas, se suma a la lista de robinsones que han dicho 'sí' a vivir el desafío más grande de sus vidas.

La gaditana, de 32 años de edad, se catapultó a la fama definitivamente tras formar parte del reparto principal de 'La que se avecina'. Se incorporó a la popular comedia de los hermanos Caballero a partir de la decimotercera temporada, interpretando el personaje de Karma.

"Yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo. Así que nos vemos en Honduras'', ha declarado en su vídeo de confirmación. Lo cierto es que Alex de la Croix tiene cierta experiencia en esto de la supervivencia y los retos extremos. Hay que recordar que en el 2024 participó en 'Pekín Express', en su edición para HBO Max.

🏝️Alex de la Croix es concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/vcrMLb2Zga — Mediaset España (@mediasetcom) February 16, 2026

Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, quinta concursante oficial

Tras la corta participación de Carmen Borrego en 2024 y el breve paso de Terelu Campos por la isla en 2025, la 'cuota Campos' seguirá presente en el reality de la mano de Paola Olmedo, que se embarcará en su primera aventura televisiva con 'Supervivientes 2026' después de unos años marcados por su mediática separación de José María Almoguera y su conflicto con la que fue su suegra.

Su confirmación se ha producido en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat, en el que se ha emitido su vídeo de presentación: "Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando de que empiece esta aventura". Además, ha dejado toda una declaración de intenciones a sus rivales: "Aviso de que soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente".

🏝️ Paola Olmedo, nueva concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/GsSUsQekyG — Mediaset España (@mediasetcom) February 17, 2026

Alba Paul, sexta concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida, es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Se trata de un fichaje inesperado teniendo en cuenta que, a lo largo de toda su carrera en redes, el dúo de influencers se ha mostrado alejado y ajeno al mundo de la telerrealidad en televisión.

Sin embargo, siguiendo los pasos de Jonan Wiergo y otros creadores de contenido que han pasado por el concurso más extremo de la televisión, la catalana probará suerte en 'Supervivientes 2026'.

Se define como una persona "muy competitiva" y "mujer de carácter", y su objetivo es ganar. Esta mentalidad ya la demostró en 2024, cuando participó en 'Pekín Express' en HBO Max junto a su cuñado Álex Domènech. De modo que tiene experiencia en formatos de aventura.

"Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero necesito hacerlo. Quiero ponerme a prueba", ha declarado la también empresaria en su vídeo de confirmación.

Maica Benedicto ('GH 19') es la séptima concursante confirmada

Maica Benedicto se ha convertido en la séptima concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'. La murciana se dio a conocer por su participación en 'Gran Hermano 19' y ahora quiere vivir esta aventura extrema y ponerse a prueba a pesar de su obsesión por la limpieza.

Después de salir de la casa, la también modelo ha trabajado como colaboradora en diferentes programas de televisión y como influencer para los miles de seguidores que acumula en sus redes.

"Esto es toda una aventura para mí y la quiero aprovechar al máximo porque me quiero demostrar a mí misma y a todo el mundo que me subestima que se puede ser dulce y sacar su lado más duro para llegar a tu mejor versión", ha declarado en su vídeo de presentación.

Y pese a que sabe que se enfrenta a miedos y a situaciones que no le gustarán nada, tiene muchas ganas de este reto: "Aunque no soporte los bichos ni las bacterias, sé que esto va a ser un crecimiento personal enorme para mí". Veremos lo que dura.

Ivonne Reyes, octava concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La actriz, modelo y expresentadora Ivonne Reyes pondrá rumbo a Honduras muy pronto para participar en 'Supervivientes 2026'. Su nombre ha sido oficializado en el programa 'De Viernes'.

Ivonne asegura tener muchas ganas de participar en esta nueva edición de 'Supervivientes': "Espero que podamos disfrutar en conjunto, tengo muchísimas ganas de ir. Tengo mucho vértigo pero estoy dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo", afirma en su vídeo de presentación.

Ivonne Reyes es venezolana y consolidó su carrera en la televisión española a principios de los años 90. Entre su amplio currículum destacan la telenovela ‘La verdad de Laura’, sus inicios como azafata en ‘El precio justo’, su rol como presentadora en ‘El gran juego de la oca’ o su perfil como colaboradora en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. Además, ya probó suerte en el universo de los realities en el año 2017 participando en la quinta edición de ‘GH VIP’.

🏝️Ivonne Reyes, nueva concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/uT0bE45pmv — Mediaset España (@mediasetcom) February 20, 2026

La novena concursante es la modelo Marisa Jara

La modelo internacional Marisa Jara se ha convertido en concursante confirmada de la próxima edición de 'Supervivientes'. Marisa, que ha pasado un tiempo alejada del foco mediático, vuelve a las pantallas de la mano de esta extrema aventura.

"Necesito demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a algunos miedos como el vértigo, que es de las cosas que más me preocupan. 'Supervivientes' es un reality duro que me obligará a salir de mi zona de confort y que me ayudará mucho con mi crecimiento personal", dice en su vídeo de presentación.

La también actriz empezó a trabajar sobre las pasarelas siendo solo una adolescente, viviendo durante largas temporadas en Estados Unidos o Japón. Marisa se hizo muy famosa no solo por alzarse como una de las modelos internacionales más exitosas de los años 90, sino también por crear conciencia sobre el positivismo corporal entre las mujeres.

Marisa Jara también saltó al papel couché en 2006 cuando ella y Joaquín Cortés mantuvieron una relación sentimental muy mediática. Su noviazgo se consolidó poco después de que la modelo finalizara una relación de tres años con el cantante Manu Tenorio.

*Esta lista irá actualizándose conforme Telecinco vaya confirmando la identidad de todos los concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026'



