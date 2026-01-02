Telecinco firma el 2º peor dato de su historia en Año Nuevo ante el festín de audiencias de La 1 de RTVE

Si La 1 de TVE terminó 2025 arrasando a todos sus rivales en Nochevieja y con unas Campanadas con Chenoa y Estopa que superaron con creces a Cristina Pedroche y Alberto Chicote; la cadena pública no pudo empezar 2026 de mejor manera pues el 1 de enero volvió a ser la cadena más vista. Así, La 1 lideró este jueves con un gran 15,1% de share frente al 12% de Antena 3. En el otro lado de la moneda, Telecinco no pudo arrancar de peor manera pues se quedó en un raquítico 6,2% de share, siendo su peor resultado de la historia, y a solo dos décimas de Cuatro que anotó un 6% frente al 5% de La Sexta.

El dato de La 1 en Año Nuevo fue el mejor desde 2019 tras subir 1,3 puntos con respecto al 1 de enero de 2025. La cadena pública se impuso así en la madrugada (17,9%), la mañana (25,9%) y el prime time (12,1%).

#Audiencias 01/01/2026



La 1 (15,1%) lidera en Año Nuevo con Antena 3 (12%) detrás



Telecinco (6,2%) marca su SEGUNDO PEOR DÍA DE LA HISTORIA a dos décimas de Cuatro (6%), laSexta (6%) a un punto y La 2 (3,7%) cerca del 4%



Squirrel dos (1,2%) arranca sobre Squirrel (0,8%) pic.twitter.com/w5wgNGBwM7 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) January 2, 2026

Unos datos a los que contribuyeron fundamentalmente el Concierto de Año Nuevo, cuyo primer bloque marcó un gran 29.1% y 1.347.000 espectadores y el segundo bloque subió a un espectacular 31.9% y 1.933.000 arrollando a toda su competencia en la mañana. Es su mejor cuota desde 2004 y fue líder en su franja con una ventaja de 24 puntos.

El clásico Concierto de Año Nuevo de Viena ARRASA en la mañana de @la1_tve



🎶 LÍDER con un 31.9% de share y una media de 1.933.000 espectadores



🎶 LO + VISTO DEL DÍA EN TV



🎶 Más de 2.6 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/OxG3NAa8OX — Dos30' (@Dos30TV) January 2, 2026

Después, 'Increíble 2025' también marcó un buen 16.7% y 1.219.000 espectadores haciendo que el 'Telediario 1' anotara un fantástico 19,7% y 1.691.000 espectadores quedándose muy cerca de 'Antena 3 Noticias 1' (22,2% y 1.892.000 espectadores.

Por la tarde, el estreno de 'Encanto' fue líder absoluto de audiencia en su franja con un buen 14,8% de cuota y una media de 1.307.000 espectadores siendo además la película más vista del día. Después, mantuvieron también buenos datos las otras dos películas: 'El príncipe y yo’, que fue líder con más de un millón de espectadores (11,6%), y ‘Grease’, con más de un millón de seguidores y un 10,5% de cuota. Algo que provocó que la segunda edición del 'Telediario' anotara un 14,3% y 1.713.000 espectadores.

#Encanto en la tarde de @la1_tve es la película + vista del día de Año Nuevo en TV



➡️ LÍDER con un 14.8% de share y una media de 1.307.000 espectadores



➡️ Más de 3.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/j5fpaS01jG — Dos30' (@Dos30TV) January 2, 2026

Y para concluir esta gran jornada, La 1 de TVE también lideró el access prime time con 'Viaje al centro de la tele', que marcó una media de 1.386.000 y un 11,8%. Después, la película 'Despierta la furia' fue segunda opción de la noche con un 11,3% y 952.000 espectadores mientras que la oferta líder fue el estreno de 'La familia Benetón' en Antena 3 con un 12,3% y 882.000 espectadores.

🎬 #PlanDeNavidad: DESPIERTA LA FURIA en @la1_Tve obtuvo 3.440.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 La ficción registró 952.000 espectadores de audiencia media y un 11,3% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/4rBt2WYTir — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 2, 2026

#LaFamiliaBenetón LIDERA en el prime time de @antena3com con un 12.3% de share y una media de 882.000 espectadores



🎞️ Más de 2.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/kbmDzgWRqi — Dos30' (@Dos30TV) January 2, 2026

Nuevo día horribilis para Telecinco

Y si La 1 arrancó 2026 como cerró el 2025, Telecinco hizo lo propio. Tras anotar las Campanadas menos vistas de su historia y hacer una Nochevieja para olvidar, el Año Nuevo no ha arrancado tampoco con buenas sensaciones para la cadena de Mediaset pues terminó con el segundo peor dato diario de su historia con un 6,2% superado solo por el 6,1%, que anotó el 14 de julio de 2024 con la final de la Eurocopa que emitió La 1 y el 17 de mayo de 2025 cuando se celebró Eurovisión.

Y es que Telecinco estuvo hundida este 1 de enero desde la mañana hasta la noche. En la franja matinal la cadena no pasó del 5,9% de la reposición de 'Got Talent' y el 5,5% que anotó '¡Vaya fama!', que no levanta cabeza. Unos datos que llevaron a que la primera edición de 'Informativos Telecinco' se quedara en un 7,8%. Pero por la tarde tampoco le fue mucho mejor al especial de 'Fiesta', que se quedó en un 6,9% y 666.000 espectadores. Y en prime time, la película 'El fraude' no pasó del 6,6% y 699.000 espectadores.