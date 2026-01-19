Ramón Espinar se planta en Mediaset por conspirarse así con la tragedia de Adamuz, y lanza un dardo por lo de Iker Jiménez en la DANA

Ramón Espinar se ha plantado en 'En boca de todos' con Nacho Abad este lunes por la actitud de sus compañeros durante la cobertura de la tragedia ferroviaria en Adamuz, la primera en la historia de la Alta Velocidad. Durante la tertulia del programa de Mediaset, se ha tratado de buscar culpables, de elucubrar sobre el número de víctimas o de hipotetizar sobre las causas del accidente. Y todo ello, sin conocimiento.

"Es imposible, y yo me declaro incapaz de pelear contra eso, que ante un suceso de estas características la espera a las explicaciones, la paciencia, la calma y la confianza en una cierta aplicación del método científico para saber qué ha pasado no supere a la pulsión emocional de echarle la culpa a alguien", ha lamentado el tertuliano al ver que en el magacín no se dejaba de instrumentalizar los hechos con fines políticos y de especular con lo que aún no se sabe.

"Me declaro incapaz de combatir contra esta especie de corriente emocional que nos atraviesa, que no es ilustrada, que no es liberal, que no es democrática, pero que tiene mucha potencia emocional", ha proseguido reprobando Ramón Espinar con visible desazón, pues hasta en las catástrofes hay desunión, desarmonía, "conspiración" y "manipulación". Estas dos últimas palabras empleadas por él mismo para describir lo que estaba presenciando en plató.

"Lo que hay que hacer cuando uno está sentado en una televisión es ser prudente"

"Ninguno de los que estamos aquí tenemos idea de lo que ha pasado cuando no han sacado todavía los cuerpos de algunas personas que están atrapadas. Lo que hay que hacer cuando uno está sentado en una televisión es ser prudente", ha aconsejado el expolítico. "Si hay quien decide cargarse de cócteles molotov y echarlos sobre gasolina para que el país arda porque le tiene mucha manía a Pedro Sánchez, yo me declaro incapaz de combatir eso", ha condenado sin rodeos.

"Estás haciendo demagogia", le ha replicado Bárbara Royo, colaboradora de 'En boca de todos y mujer de Nacho Abad, el presentador. "Hay una posición que es confiar en la ciencia, en las instituciones y en sus explicaciones, que es una actitud ilustrada y democrática; y luego hay una actitud anti-ilustrada, que es la de la nave del misterio", le ha arreado Ramón Espinar.

Ha sido en ese momento cuando el colaborador no se ha mordido la lengua y ha lanzado un clarísimo dardo a Iker Jiménez y a su lamentable cobertura sobre la DANA de Valencia a través de 'Horizonte', donde se llegó a especular durante una emisión entera con la posibilidad de que hubiera un cementerio en el parking del centro comercial Bonaire. De hecho, el comunicador se atrevió a afirmar que había "muchos, muchos cuerpos" en sus redes. Finalmente, y por fortuna, no hubo ninguno.

Ramón Espinar: "Adelante con la nave del misterio, pero yo no me voy a subir"

Así, sin mencionarle explícitamente, Ramón Espinar se ha referido a Iker Jiménez y a toda esa polémica: "Adelante con la nave del misterio, pero yo no me voy a subir porque entonces acabamos contando que hay cadáveres en garajes. Con la actitud de hay que hacerse preguntas acabamos contando que hay cadáveres en garajes que luego no hay". El silencio se ha hecho en plató.

Por último, ante el afán por buscar culpables en 'En boca de todos', Espinar ha sentenciado: "La culpa es una noción cristiana. La culpa existe para los católicos, en la religión, pero en política no existe la culpa, existen las responsabilidades y lo que existe también es atenerse al criterio de los expertos cuando tengan una conclusión. Y no que el día en el que no sabemos el número de personas que han fallecido ni lo que ha pasado, ya estéis con que Pedro Sánchez es un hijo de p***".