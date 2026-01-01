Tras la Nochevieja y todos los especiales que emitirán las cadenas de televisión, la programación del primer día del 2026 estará marcada sobre todo por el ya célebre Concierto de Año Nuevo que emitirá como cada año La 1 con la narración de Martín Llade.

Por lo demás, es un día en el que los más cinéfilos están de suerte porque las cadenas de televisión han apostado por mucho cine y algunos clásicos del séptimo arte para darle la bienvenida al nuevo año como 'Forrest Gump' así como grandes estrenos de la talla de 'Encanto', 'Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes', 'La familia Benetón' y 'Aquaman: el reino perdido'.

La 1: concierto de Año Nuevo y estreno de 'Encanto'

El Concierto de Año Nuevo, gran protagonista de la mañana (11:15h) y después repaso al 2025

Como cada año, TVE comenzará el primer día del año remitiendo el especial de 'Cachitos' y '¡Feliz 2026!'. Será a partir de las 11:15 horas, cuando La 1 conecte con la Sala Dorada del Musikverein para ofrecer el célebre Concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena con la narración de Martín Llade. El director franco-canadiense Yannick Nézet-Séguin se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein, con la música de los Strauss y de sus contemporáneos. Se incluirán cinco estrenos de piezas inéditas en este recital, entre ellas, obras de dos compositoras: Josephine Weinlich y Florence Price.

Tras el concierto, 'Increíble 2025', un trepidante repaso a la programación emitida en TVE durante el año, con las imágenes más divertidas, impactantes, tiernas o interesantes.

Por la tarde, TVE apostará por triple ración de cine. A las 16.00h la cadena estrenará 'Encanto', una de las últimas películas de Disney tratando de repetir el éxito de 'Coco' el pasado 1 de noviembre. Tras ello, a las 17:25 horas La 1 ofrecerá 'El príncipe y yo' y para concluir la tarde volverá a ofrecer 'Grease' a partir de las 19:10 horas. Y por la noche, La 1 opta por cine de acción con la película 'Despierta la furia' con Jason Statham y Josh Harnett a partir de las 22:45 horas. Y justo después a las 0:25 horas 'Una noche para sobrevivir'.

Cine de Estreno con 'Encanto' (16:00 horas)

Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia un don único, desde la súper fuerza hasta el poder de curar... Pero se olvidó de un miembro de la familia: Mirabel. Cuando ésta descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.

Y por la noche cine de acción con 'Despierta la furia' (22:45 horas)

H (Jason Statham) es el misterioso tipo que acaba de incorporarse como guardia de seguridad en una compañía de furgones blindados. Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades propias de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene.

La 2: los célebres saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen y especial de 'Cifras y letras'

Este año, RTVE recupera una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero que no se veían en abierto en televisión desde 2011. Esta competición se creó en 1952 y en esos primeros años sólo contaba con la participación de saltadores alemanes y austríacos. Se celebra desde entonces en el Estadio Olímpico de Garmisch, que albergó el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, los cuartos de la historia.

Quién ya fuera comentarista de las últimas ediciones, el periodista Paco Grande, volverá a ser el narrador en esta edición acompañado de Pablo Egea en una retransmisión que se podrá seguir a partir de las 13:55 horas en La 2 y RTVE Play.

Por la noche, al igual que hizo en Navidad, La 2 ofrecerá un nuevo especial de 'Cifras y letras' en el que participarán las actrices Manuela Velasco y Cristina Castaño. Ambas acompañarán a dos ganadores del bote, José Antonio Prados, sevillano de 46 años que se llevó 169.000 euros, y Diego Aguado, madrileño de 44 años que logró 70.000 euros.

Antena 3: estreno de 'La familia Benetón'

Antena 3 arrancará la mañana del 1 de enero con reposiciones de su oferta de Nochevieja. Tras emitir de nuevo el especial recopilatorio 'Adiós 2025' con Roberto Leal y Eva González z a primera hora de la mañana, la cadena de Atresmedia reemitirá el karaoke 'Cantando al 2026'. Justo después, como cada festivo y fin de semana, ofrecerá reposiciones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte'.

Por la tarde, Antena 3 apostará por doble sesión de Multicine. A las 16:00 horas emitirá la cinta 'Amigos por siempre' con Bryan Cranston y Nicole Kidman. A las 18:40 horas tomará el relevo todo un clásico del cine como es 'Ghost: más allá del amor' con Patrick Swayze, Demi Moore y Woopi Woldberg.

Y por la noche, tras una nueva reposición de 'El Hormiguero', Antena 3 dedicará la noche de Año Nuevo al cine español con el estreno de 'La familia Benetón' con Leo Harlem y Juan Manuel Montilla 'El Langui'.

'La familia Benetón' (22:50 horas)

Toni, un hombre cascarrabias, soltero y sin hijos, huye de los niños a toda costa. Su vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y de la noche a la mañana se convierte en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados: cada uno de un país y procedencia diferente. Toni tendrá que enfrentarse a las diferencias culturales y a los retos de paternidad en el mundo moderno y descubrirá que la verdadera familia, es la que uno elige.

Cuatro: estreno de 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes'

Cuatro también apuesta en su programación matinal con reposiciones de 'Volando voy' y 'Viajeros Cuatro'. Por la tarde, la cadena de Mediaset España apostará por el cine de aventuras con 'Hércules', la versión que protagonizó Dwayne Johnson en 2014 a partir de las 15:35 horas. Y justo después, a las 17:30 horas 'Asterix en los Juegos Olímpicos'.

Por la noche, Cuatro ha optado por cine de estreno con la última película de la saga de 'Los juegos del hambre', 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes' a partir de las 23:00 horas justo después de 'First Dates'

'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes' (23:00h)

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos traslada varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la chica elegida para ser homenajeada del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos cantando en la ceremonia de apertura de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

Telecinco: segunda semifinal del 'Bailando con las estrellas' de 'Fiesta' y 'El fraude' con Richard Gere

Como ya es habitual cada festivo, Telecinco apostará por su programación de los fines de semana con reposiciones de 'Got Talent' por la mañana y a partir de las 13:20 horas una nueva entrega de '¡Vaya fama!', que realizará un recorrido por los momentos más icónicos del año y las imágenes más virales de la temporada y conectará en directo con diversas celebrities para conocer sus propósitos de Año Nuevo y la manera en la que encaran 2026.

Por la tarde, Telecinco ofrecerá el segundo especial de 'Fiesta' con la segunda semifinal del particular 'Bailando con las estrellas' que ha montado el programa con sus colaboradores demostrando sus dotes de bailarín ante un jurado compuesto por Manu Tenorio y Jorge González y en el que también se hará balance de todo lo vivido en 2025.

Y por la noche, Telecinco emitirá la película 'El fraude' con Richard Gere y Susan Sarandon a partir de las 21:45 horas. Y después, a partir de las 0:10 horas tomará el relevo 'Seduciendo a un extraño' con Halle Berry y Bruce Willis.

'El fraude' (21:45 horas)

El magnate Robert Miller (Richard Gere), retrato perfecto del éxito tanto profesional como familiar, aparece siempre acompañado por su fiel esposa (Susan Sarandon) y por su hija y heredera (Brit Marling). Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello: necesita urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Además, a espaldas de su mujer y de su hija, tiene un romance con una marchante de arte francesa (Laetitia Casta). Cuando está a punto de deshacerse de su problemático imperio, un inesperado error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral.

La Sexta: estreno de 'Aquaman y el reino perdido'

LaSexta también tira de su programación habitual de los sábados y domingos por la mañana con reposiciones de 'Equipo de investigación' desde primera hora de la mañana.

Por la tarde, la cadena de Atresmedia ofrecerá doble sesión de cine con Tom Hanks como protagonista con dos cintas que hace unos meses emitió La 1. A las 15:30 horas llegará otro clásico del cine como 'Forrest Gump' y a partir de las 18:00 horas 'Sully'.

Por la noche, La Sexta también apuesta por cine de estreno después de una nueva reposición de 'El Intermedio: Christmas Edition' y lanzará la segunda parte de 'Aquaman', 'Aquaman y el reino perdido' con Jason Momoa como protagonista.

'Aquaman y el reino perdido' (22:50 horas)

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible.

