Qué es 'Barrio Esperanza', la primera apuesta de ficción española que La 1 de RTVE va a estrenar este 2026

Con el 2026 recién arrancado y con las navidades a punto de concluir, las cadenas de televisión ya han comenzado a promocionar los que serán sus primeros grandes estrenos del año y de la temporada. Y La 1 cuenta con varias bazas como 'Top chef: dulces y famosos', 'DecoMasters', 'The Floor' o la serie 'Barrio Esperanza'.

Con 'Barrio Esperanza', La 1 busca replicar el éxito que tuvo el estreno de 'Sin gluten', que arrancó con un impresionante 17%, la mejor llegada de una comedia en una década. También 'ENA' ha resultado ser todo un éxito y ahora la cadena pública busca repetir los datos con su nueva apuesta de comedia.

'Barrio Esperanza' es una comedia de carácter social y humor ácido para todos los públicos con Mariona Terés ('Paquita Salas', 'Entrevías' y 'Mariliendre') al frente de un reparto coral. Con un tono vitalista y de camaradería, destacará la importancia de la enseñanza pública y de las segundas oportunidades.

Mariona Terés interpretará el papel de Esperanza, al frente de un reparto del que también formarán parte Alejo Sauras ('Estoy vivo', 'Los Serrano'), Mariano Peña ('Aída'), Juan Vinuesa ('Campeonesx', 'Custodia repartida') , Ana Jara ('Cuatro estrellas'), María Isabel Díaz Lago ('Vis a vis') , Guillermo Campra ('Águila Roja'), Carlos Librado “Nene” ('La Moderna'), Ángel Héctor ('La promesa') y Ruth Núñez ('Yo soy Bea'), y en el que serán también muy importantes los niños y niñas que darán vida a los alumnos y alumnas de la protagonista.

📹La 1 inicia la promoción de su nueva serie 'Barrio Esperanza' pic.twitter.com/1kTI40GRWs — Tweets de tele (@teletuits) January 3, 2026

Iván Escobar, Antonio Sánchez Olivas, Laura Fernández Espeso y Javier Mendez son los productores ejecutivos de esta nueva ficción, cuyo rodaje tuvo lugar íntegramente en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid. Sandra Gallego ('Vis a vis', 'Caronte') e Iñaki Peñafiel ('Express', 'La pasión turca') son los directores de los ocho episodios de la serie, basados en el guion de Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, escrito junto a Raquel Haro, Abraham Sastre, Marta Sánchez, Javier Reguilón, Raúl Díaz y Aurora Parrilla.

¿De qué va 'Barrio Esperanza'?

'Barrio Esperanza' es una serie inspiradora que transcurre en un ambiente reconocible para los espectadores. En un colegio además de aprender, se hacen amigos, se discute, vuelan las tizas y los borradores, surgen los primeros amores... Tanto los alumnos como los profesores pasan más horas en clase que con sus propias familias. Y como pasa con la familia, a los compañeros de clase no se les elige, pero te acaban acompañando en algunos de los momentos más importantes de la vida. ‘Barrio Esperanza’ es además la historia de todos esos profesores que nos marcaron la vida y que nunca hemos olvidado del todo.

Esperanza no fue una joven ejemplar y se equivocó en todo: con el novio, con las compañías y con la forma de ganar dinero fácil. Un error tras error que finalmente la llevó a la cárcel. Durante su condena, aprovechó el tiempo para estudiar la carrera de magisterio y aprobar la oposición para dar clase en un colegio público. Ahora, como maestra de Primaria, descubrirá que lo que aprendió en prisión le será de más utilidad que los temarios de la oposición.