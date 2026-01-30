La serie 'Pura Sangre' salta a otro canal de Mediaset como medida estratégica para captar mayores audiencias

Este pasado miércoles, Telecinco estrenó su nueva gran apuesta de ficción, 'Pura Sangre', con Amaia Salamanca, Ángela Molina y Pedro Casablanc, entre otros, como protagonistas. Su capítulo piloto sedujo a la audiencia que la vio a tenor de los comentarios que se pudieron registrar en redes sociales; valorándose el nivel del elenco artístico y la gran factura de la serie.

Sin embargo, los números se situaron por debajo de lo esperado. La serie debutó con un dato de audiencia que no invita a crearse buenas expectativas sobre su futuro: no lideró, se quedó por debajo del millón de espectadores y desdibujó la idea de una segunda temporada ya escrita y pendiente de arrancar el rodaje.

En concreto, el episodio 1 promedió un 11% de cuota de pantalla y congregó a 917.000 seguidores de media. Un resultado bastante discreto y poco prometedor. Más aún teniendo en cuenta que la idea de Mediaset y Shine Iberia, la productora, era que alcanzase la categoría de saga con varias temporadas.

Ese 11% de entrada también fue muy insuficiente para la enorme apuesta que había detrás y, sobre todo, después de la campaña de promoción "agresiva" -así se calificó desde Mediaset- para que la serie alcanzara un gran éxito y tuviera ese largo recorrido previsto.

Ahora, con la intención de conquistar nuevos públicos, Mediaset ha decidido reemitir el primer episodio de 'Pura Sangre' este fin de semana en Divinity, uno de sus principales canales temáticos; además de poderse ver en su plataforma, Mediaset Infinity. Así, este sábado, 31 de enero, el canal femenino ofrecerá el capítulo de 15:55 a 17:35 horas.

De qué va 'Pura Sangre'

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza.

La historia comienza en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.

Avance del capítulo 2

Tras el envenenamiento de los cuatro caballos de la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro, la familia pide justicia al SEPRONA para resolver quién es el responsable de lo sucedido.

La teniente Alicia Hermida ha llegado hace poco ante su nuevo destino, sin embargo, pese a esperar un puesto en un entorno apacible, la trama de la familia Acuña marca un escenario más complejo y se introduce de lleno en descubrir todos sus entresijos para resolverlo. Tal es así, que después de ver numerosas denuncias, altercados por pertenencia a una banda criminal, la oficial pide que se registre las huellas al propio José Antonio Acuña. Además, el marido de Doña Rosario del monte muy preocupado hablando con Ricardo pidiendo "ceñirse al plan" para no dejar "flecos sueltos".

Por otro lado, Consuelo, la guardesa que nació en La Galana y muy íntima de la marquesa mantiene una conversación profunda con Héctor sobre la frágil salud de Doña Rosario:"¿Acabas de insinuar que puede que mi madre no llegue a verano?", le pregunta él. Asimismo, el hijo de Monteclaro tiene de nuevo un reencuentro con Marta, la veterinaria de la finca, quién se muestra muy ilusionada por su vuelta.

Además, Alicia y Miranda rebajan la tensión de la investigación conociéndose más personalmente hasta el punto de tratar temas íntimos entre risas, cómo el de conocer si a la teniente le gustan más las mujeres rubias o morenas. Sin embargo, todo se tuerce con la aparición de un cadáver que deja nuevos cabos abiertos en lo sucedido