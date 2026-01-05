Fran Rivera dice 'basta' y abandona a Nacho Abad en 'En boca de todos' por el insulto que recibe

Nacho Abad conectaba este lunes en 'En boca de todos' con Fran Rivera para hablar con él de sus controvertidas palabras al aplaudir a Donald Trump por capturar a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sin embargo, la conexión acababa de la peor manera cuando el ex torero decidía plantar al programa de Cuatro por el insulto que recibía en directo.

Fran Rivera fue uno de los rostros famosos que no dudó en alabar el ataque por parte del gobierno de EEUU a Venezuela y la detención de Maduro y su mujer. "Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha liberado un país maravilloso. O ha puesto la primera piedra para liberarlo de un narcoterrorista, asesino y cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo año", expresaba el hijo de Carmina Ordóñez.

Unas palabras que han sido muy comentadas y que han provocado un sinfín de ataques hacia Fran Rivera. Por ello, este lunes, Nacho Abad conectaba con él para conocer bien su visión de lo que está pasando en Venezuela y que hablara de las consecuencias de sus palabras. "Enseguida Fran Rivera me explica esto que ha dicho de La Moncloa y de Pedro Sánchez, la que has liado", le decía el presentador. "Yo no he dicho nada de nadie", le corregía el ex torero.

Tras ofrecer su vídeo, Fran Torero no dudaba en corregir al programa de Nacho Abad por anunciarle como "ex torero". "Uno nunca deja de ser torero", advertía antes de aclarar sus palabras sobre la detención de Maduro. "Yo no he señalado a nadie. Señalo a los que se han beneficiado de la dictadura de Maduro. ¿Quiénes? Yo no lo sé, ¿He nombrado a alguien? Solo digo que miren a esos medios de comunicación que sacan noticias con las posibles irregularidades que tienen que ver con Venezuela", se justificaba el hermano de Kiko Rivera.

Fran Rivera abandona 'En boca de todos' por el improperio que recibe

"¿Pero tú pides que Trump venga a España a por Zapatero?", le repreguntaba Nacho Abad. "Yo solo digo que la ley actúe y si alguno que es culpable de haberse beneficiado de esta dictadura en Venezuela y del dolor de los venezolanos que lo pague, yo no soy juez ni soy entendido", respondía Fran Rivera.

Las palabras de Fran Rivera provocaban revuelo en plató enfrentándose con la la ex asesora de Sumar, Marta Sanchiz. Pero si había alguien que provocaba el cabreo del ex torero era otro de los invitados en plató. "Señora Rivera, ¿usted considera como su notable conocimiento como extorero, ex mal torero, por cierto...?", le soltaba. "Oye Paco, Paco estamos hablando de política", le recriminaba Nacho Abad.

"Nacho, yo no he venido aquí para esto ni a aguantar que me insulten. Lo siento mucho. ¡Feliz Navidad!", reaccionaba Fran Rivera antes de abandonar la conexión indignado. "¡Tienes toda la razón! ¡Discúlpate!", le decía entonces Nacho Abad a su tertuliano sin poder evitar que el ex torero pegara la espantada. "Bueno pues nada. Lleva toda la razón. No puedes invitar a alguien a tu casa, que te preste su tiempo de su vida privada el día 5 de enero, y faltarle al respeto. No pega en ese momento. Yo me disculpo también", terminaba comentando el presentador de 'En boca de todos'.