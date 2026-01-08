El público dicta esta sentencia al estreno de 'Nos vamos de madre', el nuevo programa con Roberto Leal en Antena 3

Antena 3 ha arrancado la nueva temporada este miércoles con el regreso de 'El Hormiguero' de Pablo Motos y el primer gran estreno de entretenimiento con 'Nos vamos de madre', un formato al más puro estilo road-trip con Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén.

Madre e hijo se embarcan en la aventura más impredecible y divertida de sus vidas: 'Nos vamos de madre'. El nuevo programa no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo.

'Nos vamos de madre' es un programa para toda la familia, con la relación madre e hijo como motor principal, que conecta con todas las generaciones apelando a emociones universales. Con mucho humor y mucha emoción, Roberto y Mercedes vivirán situaciones ligeras, divertidas y totalmente fuera de guion, y compartirán charlas en profundidad en las que se abren emocionalmente de esa forma única y especial que solo ocurre cuando viajas.

En 'Nos vamos de madre', Roberto empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercede salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

A lo largo de cuatro entregas de cincuenta minutos, Roberto Leal y Mercedes Guillén visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, demostrándonos que no hay nada más especial como la relación entre una madre y su hijo.

En su primera entrega, Roberto Leal y su madre, Mercedes han viajado hasta Estambul donde han visitado el rodaje de 'Renacer'. Un estreno que ha sido comentado y valorado por la audiencia en "X" donde varios han tachado de "maravilloso" al programa y al propio presentador.

No obstante, no todo han sido críticas positivas pues algunos espectadores han asegurado que lo peor del programa es lo tarde que empieza y lo lowcost que parece.

#NosVamosDeMadreEstreno De verdad que cada día creo que está peor la televisión. Que hagan tantos programas con famosos por medio creo que es una tomadura de pelo. Hay mucho ciudadano de a pie que se merece más salir en la televisión. — Francisco Lopez 🕊️☀️♥️ (@lopezbleda63) January 7, 2026

Se ve un poco low cost el programa , veremos si funciona ... #NosVamosDeMadreEstreno — Tv actually📺😀🏄😎 (@Tvactually1) January 7, 2026