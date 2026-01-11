Cambio de programación en RTVE con la despedida de una de las principales ofertas de La 1 esta semana

La 1 de RTVE anuncia un sustancial cambio en el horario de 'Aria, locos por la ópera', el programa conducido por Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, que toca a su fin en su cuarta entrega de este lunes 12 de enero, en la que se desvelará la identidad del jurado secreto y se proclamará al flamante ganador o ganadora.

Durante sus primeras tres semanas de emisión, el laureado talent musical, producido en colaboración con Gestmusic, se aprovechó del descanso de 'La Revuelta' y se ofreció principalmente en la franja del access prime time, de 21:45 a 23:15 horas aproximadamente. Un horario que muy aplaudido, así como la arriesgada apuesta de La 1 por este tipo de formatos.

Sin embargo, el cuarto programa, que supone el desenlace de esta primera edición, se verá condicionado de lleno por el regreso del show de David Broncano. De modo que la gran final de 'Aria, locos por la ópera' no se podrá disfrutar en ese horario tan celebrado hasta ahora: la gala quedará relegada más allá de las 23:00 horas; "tras 'La Revuelta'", se indica concretamente desde La 1 de RTVE.

En resumidas cuentas, este importante cambio de programación se traduce en que la elección de la gran promesa de la lírica nacional y la resolución del mayor misterio del programa -el jurado- no se conocerán hasta bien pasada la medianoche, en pleno late night para disgusto del millón de espectadores que ha promediado.

Así será la gran final en La 1 de RTVE

La última gala comenzará por todo lo alto, con los seis finalistas interpretando una versión lírica de ‘Viva la vida’ de Coldplay. Además, para sus últimas actuaciones, los concursantes escogerán arias mundialmente conocidas.

‘La Reina de la noche’ (La flauta mágica), el ‘Aria del Toreador’ (Carmen), ‘Casta Diva’ (Norma), ‘Mein Herr Marquis’ (El murciélago), ‘Stride la vampa’ (Il trovatore) y ‘Sempre libera’ (La Traviata) integrarán el repertorio.

Como en las anteriores galas de 'ARIA, locos por la música', las actuaciones estarán acompañadas por la prestigiosa Franz Schubert Filharmonia, dirigida por el maestro Tomàs Grau.