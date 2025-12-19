Telecinco asestará un tijeretazo a la emisión de 'El programa de Ana Rosa' para abrir hueco a un concurso

Telecinco planea importantes cambios en su franja de daytime de cara al 2026. La mayoría de sus ofertas regulares se han convertido en una rémora, en un agujero negro para la cadena de Mediaset, que encadena mínimo histórico de audiencia mes tras mes. Los mayores puntos débiles son 'Vamos a ver', 'El tiempo justo', 'Agárrate al sillón' y los informativos.

Ya sabemos que el programa de Joaquín Prat ha renovado para los próximos seis meses a pesar de sus exiguos registros y que el concurso conducido por Eugeni Alemany ha sido cancelado, finalizando ya el rodaje de unas entregas que concluirán en enero. La duda, en cambio, residía en el magacín comandado por Patricia Pardo en sobremesa, con el fantasma de la cancelación acechando.

Pues bien, según avanza en exclusiva Poco Pasa TV, uno de los concursos que ha puesto en marcha Telecinco, 'El Precio Justo', está previsto para el mediodía como telonero de la primera edición de 'Informativos Telecinco'. Competirá frontalmente contra la imbatible 'Ruleta de la Suerte' en Antena 3, que regularmente sobrepasa el 20% de cuota de pantalla.

Su emisión estaría planeada para la franja de 13:50 a 15:00 horas pero, sin embargo, no supondría la cancelación de 'Vamos a ver'. Al menos, de momento. Y es que la idea de Mediaset es mantener el formato de Unicorn Content en una versión reducida. Eso sí, por muy reducida que ésta sea, obligará a reajustar los horarios de las ofertas que anteceden. Por eso, 'El programa de Ana Rosa' sufrirá un importante recorte en su duración.

¿En que se traducirá? Tal y como avanza la citada fuente, 'El programa de Ana Rosa' perderá 45 minutos de emisión previsiblemente a partir de enero, es decir, en lugar de acabar al filo de las 13:30 horas como sucede en la actualidad, lo hará a las 12:45 horas. Así, 'Vamos a ver' podrá encajarse de 12:45 a 13:50 horas en un formato de poco más de una hora de duración.

De este modo, con el tijeretazo al magacín troncal de la mañana y con la reformulación del espacio de Patricia Pardo, Telecinco podrá hacer hueco a 'El Precio Justo', concurso que estará presentado por Carlos Sobera como ya ocurrió en la anterior etapa (2021). La intención, que reflote una franja maldita para el canal e impulse el informativo del mediodía. Sera una emisión (casi) imposible.