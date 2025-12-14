'Sueños de Libertad', avance semanal de los capítulos del 15 al 19 de diciembre: Gabriel, acorralado y el chantaje a Marta

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Begoña le informaba a Gabriel de que Delia les ha aclarado muchas dudas a Damián y Andrés sobre lo mal que lo pasaron en México y que ha reconocido que fue ella quién le inculcó el odio por su familia paterna. Una revelación que hacía que Gabriel respirara aliviado al ver el cambio.

Manuela intentaba alertar a Claudia sobre Mari Paz porque tiene claro que esa chica no es trigo limpio, pero sus advertencias no surtían efecto porque su sobrina no dudaba en dar la cara por la chica. Paralelamente, los despistes de Gaspar preocupaban a Manuela que le sugería acudir al médico aunque él se negaba.

Damián trataba de hablar con Delia sobre su hermano Bernardo y le hacía ver por qué no le ayudó. Mientras, Andrés no entendía el cambio de Delia y se enfrentaba con Begoña tras seguir con sus acusaciones sobre Gabriel. Por si fuera poco, Andrés buscaba respuestas en Delia, pero se topaba con reproches inesperados.

Digna le pedía a Luz que hay que convencer a Gema para que no siga adelante con su embarazo. Pero la doctora trataba de hacerles ver a su suegra y a Luis de que es una decisión muy personal y es difícil que le pueda ayudar. Mientras, Gema insistía a Joaquín en que por favor le apoye en tener al bebé.

Cristina regresaba de Madrid todavía afectada por el suceso ocurrido con Beltrán. Y Doña Clara volvía a la colonia y decidía proteger a Pelayo sobre que Cárdenas ha descubierto el traslado de Eladio y se lo ocultaba a Marta pese a su preocupación porque la verdad de su matrimonio salga a la luz.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre:

Capítulo 457 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 10 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le agradece a María que le animara a conseguir retomar su relación con su madre para recuperar la confianza de los De La Reina. Paralelamente, Digna irrumpe en su despacho para hablar con él sobre la adopción de Julia y el abogado consigue convencerla. Mientras, Begoña y Delia preparan el cumpleaños de Gabriel.

Cristina empieza a sufrir las consecuencias del trágico suicidio de Beltrán y guarda un secreto importante que no comparte con Luis. Por si fuera poco, la joven tiene un desencuentro con Cloe dejando a Luis muy preocupado por su futuro.

Manuela le pide a Luz que evalúe la memoria de Gaspar pero él se pone a la defensiva. Mientras, en la tienda, doña Clara le cuenta a Claudia que la Asociación de Empresarios ha premiado a la casa cuna y le invita a acudir a la gala junto a ella. Por su parte, Carmen le deja claro a David cuáles son sus sentimientos mientras Tasio empieza a ponerse celoso y molesto con la cercanía entre ellos.

Cloe lleva a cabo la primera prueba del nuevo perfume, aunque las cosas no salen como esperaba. Y además no duda en seguir mostrando su afecto por Marta y Pelayo las interrumpe justo cuando la francesa iba a besar a su mujer. Tras ello, el político exige a Marta que deje de relacionarse con Cloe por temor a que todo salga a la luz.

Andrés no duda en desahogarse con Luis sobre las manipulaciones de Gabriel con toda la familia y le deja claro que no piensa rendirse. Finalmente, Andrés se enfrenta con su primo y le advierte que no va a callarse y que va a terminar destapando todas sus mentiras y que va acabar con él.

Capítulo 458 de 'Sueños de Libertad' - Martes 11 de diciembre

Andrés trata de ganarse a María y tenerla de su lado para que le ayude a desenmascarar a Gabriel. Pero su mujer se niega a entrar en su juego y no duda en contrarrestar las acusaciones que hace contra el abogado y le dice que está perdiendo la cabeza. Después, María le cuenta a Gabriel que Andrés ha intentado ponerle en su contra.

Luz comenta con Luz la delicada situación de Cristina tras el suicidio de Beltrán y cómo está empezando a afectar a su actitud con Cloe y es que todo este asunto le ha hecho a Luis recordar sus temores del pasado con la muerte de su padre. Y después opta por contarle a Cloe lo sucedido. Mientras, Digna trata de que Gema reflexione sobre su embarazo y los riesgos que podrían acarrear y cómo podría afectarle tanto a Joaquín como a Teo que le pase algo.

La situación de Gaspar sigue generando preocupación en la colonia después de encontrarse con la cantina cerrada. Mientras Tasio tiene una conversación con David para dejarle claro que el marido de Carmen es él y el operario le deja claro que no piensa dejar de ser amigo de su ex. Por su parte, Cloe le pide a Marta que le de una oportunidad pero la De La Reina le da largas por miedo a que le pase lo que le pasó con Fina.

Begoña trata de dar una sorpresa a Gabriel y busca su título de derecho justo cuando él le pilla buscando entre sus cosas y la actitud esquiva de su mujer genera muchas sospechas en el abogado. Paralelamente, Andrés sigue hablando de Gabriel con Luis y Luz los oye y termina criticando la obsesión de Andrés por su primo mientras que Luis le apoya a que se vengue de él.

En la mansión, Delia conversa con Digna y Damián y descubre que fue Brossard quién eligió a su hijo como nuevo director, algo que coincide con toda la versión que le dio Andrés. Finalmente, Damián decide reunir a toda la familia para reconocer todos los errores que cometió con su hermano Bernardo y pedirles perdón tanto a Gabriel como a Delia. Y Andrés termina por perder las esperanzas en poder acabar con su primo al verse más solo que nunca.

Capítulo 459 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 12 de diciembre

Delia no duda en tratar de sonsacar a Gabriel por quién le nombró director de Perfumerías De La Reina. Tras ello, la mujer le deja claro a su hijo que le encantaría poder ir a una residencia en Toledo para estar cerca de la familia y poder disfrutar de sus nietos. Después, Delia descubre que su hijo ya había pagado todo para su regreso a Canarias.

Gema le comunica a Joaquín su decisión final de llevar a término su embarazo y le pide que por favor esté de su lado. Él le asegura que le tendrá pase lo que pase y promete ayudarla. Pero ambos acuerdan no contarle por ahora nada a Teo para no desestabilizarle.

Mari Paz ayuda a Claudia a arreglar el vestido para la gala de premios. Mientras, Gaspar vive un momento vulnerable en la cantina y decide hablar con don Agustín por los temores de haber heredado los problemas de demencia que padeció su abuelo. Por su parte, tras confesarle a Carmen sus sentimientos por ella y que ella reconozca que su relación con Tasio no atraviesa un buen momento, David termina besándola provocando que ella huya temerosa.

Julia pilla a Digna y Damián besándose y tras ello, Digna decide contarles a sus hijos que ha retomado la relación con su tío provocando que Joaquín y Luis se tomen la noticia con cierto rechazo pues no aprueban dicha relación. Y en el laboratorio, Luis intenta tranquilizar a Cristina tras el fiasco con el nuevo perfume y le cuenta que Cloe está al tanto de su situación. Algo que la joven no se toma de buen humor y decide trabajar por su cuenta.

Andrés se reúne con Ángel Ruiz para seguir con su investigación sobre Gabriel y descubre que su primo tuvo una novia llamaba Beatriz Dante en Tenerife y que podría ser un personaje clave en toda esta trama de venganza. Finalmente, tras escuchar las sospechas de Gabriel sobre Andrés y Begoña, María no duda en besar al abogado y él le recuerda que se están jugando su futuro.

Capítulo 460 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 13 de diciembre

Delia le confiesa a Gabriel que ha descubierto que ha gestionado su regreso a la residencia de Tenerife y él trata de ganarse la confianza de su madre poniéndole excusas. Tras ello, el abogado no duda en cantarle las cuarenta al director de la residencia por haber hablado más de la cuenta. Y María trata de seguir seduciéndole pero él le para los pies. Mientras, Delia le pide a Begoña que le ayude a encontrar una residencia en Toledo.

Damián aprovecha el desayuno para contarle a toda su familia que ha retomado su relación con Digna. Una noticia que hace muy feliz a todos a gran diferencia de los Merino que siguen sin confiar en la reanudación de la relación de su madre con su tío tras todo lo que le hizo sufrir en su momento. Aunque Luz y Gema si que le muestran su apoyo a su suegra.

En la tienda, Carmen decide invitar a Tasio a cenar para tratar de reconducir su matrimonio después del beso de David y su marido celebra el cambio de actitud de la dependienta. Y en el laboratorio, Luis no duda en mostrar su enfado con Cristina por haberse pasado la noche trabajando y ella trata de justificarse con que ha conseguido el toque que necesita el nuevo perfume. Después, el perfumista no duda en destacar el trabajo de Cristina ante Cloe.

Mari Paz no duda en boicotear a Claudia echándole unas gotas a su tila para evitar que pueda acudir a la recogida del premio a la casa cuna. Mientras, Manuela le anuncia a Gaspar que le ha conseguido que le hagan unas pruebas por sus problemas de demencia.

Pelayo sufre un arrebato contra Marta delante de su madre por sus celos con su relación con Cloe. Y tras la actitud de su marido, Marta trata de sonsacarle a Doña Clara que le pasa a su hijo y ella le cuenta que Cárdenas ha descubierto que Pelayo cambió a Eladio de cárcel. Por último, Isabel decide llamar a la casa de los De La Reina y Begoña coge la llamada presentándose como su esposa dejando en shock a la ex secretaria de Jesús.

Capítulo 461 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 14 de diciembre

Andrés intenta reconducir su relación con Begoña y retomar su confianza y para ello ella le pide que por favor deje en paz a Gabriel. Y el abogado no duda en confrontar a su mujer porque cree que ella y Andrés vuelven a tener algo pero la enfermera le deja claro que solo estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños.

Joaquín y Luis deciden hablar con Damián para saber que es lo que pretende con la reanudación de su relación con Digna y le dejan claro que no van a permitir que le vuelva a hacer daño a su madre.

Paralelamente, Luis trata de mostrarse cercano con Cristina, que sigue sintiéndose culpable por el suicidio de Beltrán. Y Luz no duda en mostrarle su apoyo asegurando que lo que necesita para recuperarse es alejarse de la colonia unos días. Pero todo cambia con el regreso de Irene para apoyar a su hija.

El boicot de Mari Paz surte efecto al dejar a Claudia completamente indispuesta sin poder acudir a la entrega de premios y ocupar su lugar. Mientras, Pelayo descubre que Cárdenas se ha reunido con Eladio en la cárcel y teme que el hombre le haya contado toda la verdad sobre él y Marta. Tras ello, el político no duda en hablar con Marta para amenazarle y pedirle que Pelayo dimita como gobernador civil a cambio de su silencio.

Gabriel vuelve a recibir una llamada de Isabel, que se muestra muy furiosa tras descubrir que se ha casado con Begoña. Tras ello, el abogado decide marcharse a París para intentar calmar la situación con su pareja. Pero por si fuera poco, Delia amenaza a su hijo con destapar todas sus mentiras si no le da una nueva oportunidad y le echa de su vida provocando que su madre tenga un fuerte ataque de asma.