'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del lunes 15 de diciembre: La amenaza de Andrés y la pillada a Marta

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Begoña le informaba a Gabriel de que Delia les ha aclarado muchas dudas a Damián y Andrés sobre lo mal que lo pasaron en México y que ha reconocido que fue ella quién le inculcó el odio por su familia paterna. Una revelación que hacía que Gabriel respirara aliviado al ver el cambio.

Manuela intentaba alertar a Claudia sobre Mari Paz porque tiene claro que esa chica no es trigo limpio, pero sus advertencias no surtían efecto porque su sobrina no dudaba en dar la cara por la chica. Paralelamente, los despistes de Gaspar preocupaban a Manuela que le sugería acudir al médico aunque él se negaba.

Damián trataba de hablar con Delia sobre su hermano Bernardo y le hacía ver por qué no le ayudó. Mientras, Andrés no entendía el cambio de Delia y se enfrentaba con Begoña tras seguir con sus acusaciones sobre Gabriel. Por si fuera poco, Andrés buscaba respuestas en Delia, pero se topaba con reproches inesperados.

Digna le pedía a Luz que hay que convencer a Gema para que no siga adelante con su embarazo. Pero la doctora trataba de hacerles ver a su suegra y a Luis de que es una decisión muy personal y es difícil que le pueda ayudar. Mientras, Gema insistía a Joaquín en que por favor le apoye en tener al bebé.

Cristina regresaba de Madrid todavía afectada por el suceso ocurrido con Beltrán. Y Doña Clara volvía a la colonia y decidía proteger a Pelayo sobre que Cárdenas ha descubierto el traslado de Eladio y se lo ocultaba a Marta pese a su preocupación porque la verdad de su matrimonio salga a la luz.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 457 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 15 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 457 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le agradece a María que le animara a conseguir retomar su relación con su madre para recuperar la confianza de los De La Reina. Paralelamente, Digna irrumpe en su despacho para hablar con él sobre la adopción de Julia y el abogado consigue convencerla. Mientras, Begoña y Delia preparan el cumpleaños de Gabriel.

Cristina empieza a sufrir las consecuencias del trágico suicidio de Beltrán y guarda un secreto importante que no comparte con Luis. Por si fuera poco, la joven tiene un desencuentro con Cloe dejando a Luis muy preocupado por su futuro.

Manuela le pide a Luz que evalúe la memoria de Gaspar pero él se pone a la defensiva. Mientras, en la tienda, doña Clara le cuenta a Claudia que la Asociación de Empresarios ha premiado a la casa cuna y le invita a acudir a la gala junto a ella. Por su parte, Carmen le deja claro a David cuáles son sus sentimientos mientras Tasio empieza a ponerse celoso y molesto con la cercanía entre ellos.

Cloe lleva a cabo la primera prueba del nuevo perfume, aunque las cosas no salen como esperaba. Y además no duda en seguir mostrando su afecto por Marta y Pelayo las interrumpe justo cuando la francesa iba a besar a su mujer. Tras ello, el político exige a Marta que deje de relacionarse con Cloe por temor a que todo salga a la luz.

Andrés no duda en desahogarse con Luis sobre las manipulaciones de Gabriel con toda la familia y le deja claro que no piensa rendirse. Finalmente, Andrés se enfrenta con su primo y le advierte que no va a callarse y que va a terminar destapando todas sus mentiras y que va acabar con él.