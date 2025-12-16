'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 17 de diciembre: El vuelco de María y Gabriel y una pillada

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Andrés trataba de ganarse a María y tenerla de su lado para que le ayude a desenmascarar a Gabriel. Pero su mujer se negaba a entrar en su juego y no dudaba en contrarrestar las acusaciones que hace contra el abogado y le decía que está perdiendo la cabeza. Después, María le contaba a Gabriel que Andrés ha intentado ponerle en su contra.

Luz comentaba con Luz la delicada situación de Cristina tras el suicidio de Beltrán y cómo está empezando a afectar a su actitud con Cloe y es que todo este asunto le ha hecho a Luis recordar sus temores del pasado con la muerte de su padre. Y después optaba por contarle a Cloe lo sucedido. Mientras, Digna trataba de que Gema reflexione sobre su embarazo y los riesgos que podrían acarrear y cómo podría afectarle tanto a Joaquín como a Teo que le pase algo.

La situación de Gaspar seguía generando preocupación en la colonia después de encontrarse con la cantina cerrada. Mientras Tasio tenía una conversación con David para dejarle claro que el marido de Carmen es él y el operario le dejaba claro que no piensa dejar de ser amigo de su ex. Por su parte, Cloe le pedía a Marta que le de una oportunidad pero la De La Reina le daba largas por miedo a que le pase lo que le pasó con Fina.

Begoña trataba de dar una sorpresa a Gabriel y buscaba su título de derecho justo cuando él le pillaba buscando entre sus cosas y la actitud esquiva de su mujer generaba muchas sospechas en el abogado. Paralelamente, Andrés seguía hablando de Gabriel con Luis y Luz los oía y terminaba criticando la obsesión de Andrés por su primo mientras que Luis le apoyaba para que se vengue de él.

En la mansión, Delia conversaba con Digna y Damián y descubría que fue Brossard quién eligió a su hijo como nuevo director, algo que coincidía con toda la versión que le dio Andrés. Finalmente, Damián decidía reunir a toda la familia para reconocer todos los errores que cometió con su hermano Bernardo y pedirles perdón tanto a Gabriel como a Delia. Y Andrés terminaba por perder las esperanzas en poder acabar con su primo al verse más solo que nunca.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 459 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 17 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 459 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Delia no duda en tratar de sonsacar a Gabriel por quién le nombró director de Perfumerías De La Reina. Tras ello, la mujer le deja claro a su hijo que le encantaría poder ir a una residencia en Toledo para estar cerca de la familia y poder disfrutar de sus nietos. Después, Delia descubre que su hijo ya había pagado todo para su regreso a Canarias.

Gema le comunica a Joaquín su decisión final de llevar a término su embarazo y le pide que por favor esté de su lado. Él le asegura que le tendrá pase lo que pase y promete ayudarla. Pero ambos acuerdan no contarle por ahora nada a Teo para no desestabilizarle.

Mari Paz ayuda a Claudia a arreglar el vestido para la gala de premios. Mientras, Gaspar vive un momento vulnerable en la cantina y decide hablar con don Agustín por los temores de haber heredado los problemas de demencia que padeció su abuelo. Por su parte, tras confesarle a Carmen sus sentimientos por ella y que ella reconozca que su relación con Tasio no atraviesa un buen momento, David termina besándola provocando que ella huya temerosa.

Julia pilla a Digna y Damián besándose y tras ello, Digna decide contarles a sus hijos que ha retomado la relación con su tío provocando que Joaquín y Luis se tomen la noticia con cierto rechazo pues no aprueban dicha relación. Y en el laboratorio, Luis intenta tranquilizar a Cristina tras el fiasco con el nuevo perfume y le cuenta que Cloe está al tanto de su situación. Algo que la joven no se toma de buen humor y decide trabajar por su cuenta.

Andrés se reúne con Ángel Ruiz para seguir con su investigación sobre Gabriel y descubre que su primo tuvo una novia llamaba Beatriz Dante en Tenerife y que podría ser un personaje clave en toda esta trama de venganza. Finalmente, tras escuchar las sospechas de Gabriel sobre Andrés y Begoña, María no duda en besar al abogado y él le recuerda que se están jugando su futuro.