'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 16 de diciembre: La derrota de Andrés ante Gabriel

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Gabriel le agradecía a María que le animara a conseguir retomar su relación con su madre para recuperar la confianza de los De La Reina. Paralelamente, Digna irrumpía en su despacho para hablar con él sobre la adopción de Julia y el abogado conseguía convencerla. Mientras, Begoña y Delia preparaban el cumpleaños de Gabriel.

Cristina empieza a sufrir las consecuencias del trágico suicidio de Beltrán y guarda un secreto importante que no compartía con Luis. Por si fuera poco, la joven tenía un desencuentro con Cloe dejando a Luis muy preocupado por su futuro.

Manuela le pedía a Luz que evalúe la memoria de Gaspar pero él se ponía a la defensiva. Mientras, en la tienda, doña Clara le contaba a Claudia que la Asociación de Empresarios ha premiado a la casa cuna y le invitaba a acudir a la gala junto a ella. Por su parte, Carmen le dejaba claro a David cuáles son sus sentimientos mientras Tasio empezaba a ponerse celoso y molesto con la cercanía entre ellos.

Cloe llevaba a cabo la primera prueba del nuevo perfume, aunque las cosas no salían como esperaba. Y además no dudaba en seguir mostrando su afecto por Marta y Pelayo las interrumpía justo cuando la francesa iba a besar a su mujer. Tras ello, el político exigía a Marta que deje de relacionarse con Cloe por temor a que todo salga a la luz.

Andrés no dudaba en desahogarse con Luis sobre las manipulaciones de Gabriel con toda la familia y le dejaba claro que no piensa rendirse. Finalmente, Andrés se enfrentaba con su primo y le advertía que no va a callarse y que va a terminar destapando todas sus mentiras y que va acabar con él.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 458 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 16 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 458 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés trata de ganarse a María y tenerla de su lado para que le ayude a desenmascarar a Gabriel. Pero su mujer se niega a entrar en su juego y no duda en contrarrestar las acusaciones que hace contra el abogado y le dice que está perdiendo la cabeza. Después, María le cuenta a Gabriel que Andrés ha intentado ponerle en su contra.

Luz comenta con Luz la delicada situación de Cristina tras el suicidio de Beltrán y cómo está empezando a afectar a su actitud con Cloe y es que todo este asunto le ha hecho a Luis recordar sus temores del pasado con la muerte de su padre. Y después opta por contarle a Cloe lo sucedido. Mientras, Digna trata de que Gema reflexione sobre su embarazo y los riesgos que podrían acarrear y cómo podría afectarle tanto a Joaquín como a Teo que le pase algo.

La situación de Gaspar sigue generando preocupación en la colonia después de encontrarse con la cantina cerrada. Mientras Tasio tiene una conversación con David para dejarle claro que el marido de Carmen es él y el operario le deja claro que no piensa dejar de ser amigo de su ex. Por su parte, Cloe le pide a Marta que le de una oportunidad pero la De La Reina le da largas por miedo a que le pase lo que le pasó con Fina.

Begoña trata de dar una sorpresa a Gabriel y busca su título de derecho justo cuando él le pilla buscando entre sus cosas y la actitud esquiva de su mujer genera muchas sospechas en el abogado. Paralelamente, Andrés sigue hablando de Gabriel con Luis y Luz los oye y termina criticando la obsesión de Andrés por su primo mientras que Luis le apoya a que se vengue de él.

En la mansión, Delia conversa con Digna y Damián y descubre que fue Brossard quién eligió a su hijo como nuevo director, algo que coincide con toda la versión que le dio Andrés. Finalmente, Damián decide reunir a toda la familia para reconocer todos los errores que cometió con su hermano Bernardo y pedirles perdón tanto a Gabriel como a Delia. Y Andrés termina por perder las esperanzas en poder acabar con su primo al verse más solo que nunca.