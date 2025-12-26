Silvia Intxaurrondo pone a Feijóo entre la espada y la pared y señala lo más grave de sus mentiras sobre la DANA

Alberto Núñez Feijóo se encuentra en el punto de mira después de que decidiese utilizar el día de Navidad para remitir al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que intercambió con Carlos Mazón durante el 29 de octubre de 2024, día de la tragedia en Valencia. Así, Silvia Intxaurrondo no ha dudado en repasar desde 'La hora de La 1' las polémicas que enfrenta el líder de PP, cuestionando que Mazón le informase "en tiempo real" de la evolución de la DANA tras retractarse sobre el día en su escrito.

"Solo por matizar una cuestión que es lo que Feijóo dice que fue un error", ha comenzado advirtiendo la presentadora de TVE leyendo el escrito del gallego a la magistrada instructora. "Feijóo no dice que fue un error que se equivocase diciendo 'me estuvo informando en tiempo real y no lo estuvo haciendo'. No, no. Dice que se equivocó en el día, que él dijo lunes y quería decir martes", ha matizado la periodista.

Silvia Intxaurrondo acorrala a Feijóo tras su última mentira sobre la DANA: "Fíjense en la gravedad"

"Finalmente querría aclarar que cuando el jueves 31 de octubre de 2024 puse de manifiesto que el president de la Generalitat 'desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real' se trató de un error porque el 29 de octubre fue martes y no lunes", leía Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' este viernes reproduciendo el texto del líder del Partido Popular.

Con sorna, la presentadora no dudaba en sintetizar la explicación del dirigente. "Es decir, Feijóo insiste en que a él le informaron en tiempo real, que lo que le sucedió es que se equivocó de día, que dijo lunes y quería decir martes", ha explicado la periodista. Sin embargo, como repasaban también a continuación en el matinal de La 1, el PSPV ha condenado su "confusión" asegurando que se trata de una "falta de respeto y un desprecio a las víctimas y a todos los españoles" y que "los valencianos se están preguntando qué oculta el señor Feijóo".

"Ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error. Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada. No hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano", han señalado desde la oposición, cargando contra Alberto Núñez Feijóo por asegurar que estuvo informado en tiempo real por su compañero de formación desde el lunes 28 de octubre.

"Fíjense la gravedad de lo que estamos hablando. Murieron 230 personas el día de la DANA. Cuando ya se sabía que había decenas de víctimas mortales, Feijóo nos mintió", ha terminado subrayando Silvia Intxaurrondo, cargando directamente contras las mentiras del dirigente del PP y volviendo a poner el foco en las vidas perdidas durante la trágica jornada en la Comunidad Valenciana.