Qué es 'CrossoBAR', el nuevo programa de sketckes con Arturo Valls y Lalachus que anuncia La 1 de TVE

La 1 ha sorprendido al empezar a promocionar 'CrossoBAR', un nuevo programa de sketches que se anuncia a modo de especial con Arturo Valls y LalaChus como principales rostros, y sobre el que no había ninguna información hasta el momento.

Por ahora no hay más detalles oficiales de este nuevo espacio, que verá la luz muy pronto en La 1 y que se sumará así a la apuesta por otro célebre formato de sketches como es el especial de Nochevieja de José Mota, que este año lleva por título 'El juego del camelar'.

En esta promo de 'CrossoBAR', LalaChus y Arturo Valls aparecen caracterizados como si de dos personajes de la serie de 'Los Bridgerton' de Netflix se tratara. "Lo que se estrena es CrossoBar, el nuevo programa especial de skteches de La 1", asegura Arturo Valls.

"Ya, pero tampoco podemos contarlo todo de golpe, que esto es la promo solo", apostilla LalaChus avisando a su compañero de no revelar más detalles sobre este nuevo formato, que podría contar con una única entrega.

'CrossoBAR', el nuevo programa especial de sketches de @La1_tve.



De esta manera, LalaChus sigue reforzandose como rostro de TVE después de ser una de las colaboradoras más queridas de 'La Revuelta'. Tras dar las Campanadas el pasado año junto a David Broncano, la humorista no ha parado de sumar nuevos proyectos en La 1 tras haber sido copresentadora de 'El Grand Prix' el pasado verano y de ser una de las presentadoras de 'Telepasión 2025. Mi gran Noche' junto a Aitor Albizua.

Por su parte, Arturo Valls regresa a TVE después de que la pasada primavera condujera en prime time 'That's my jam, ¡qué el ritmo no pare!', que por ahora no ha sido renovado por una nueva temporada según nos desveló el propio presentador en una entrevista en El Televisero.