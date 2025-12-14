Loles León se dirige en estos claros términos a los jóvenes que añoran el franquismo: "Es de ignorancia supina"

Loles León ha visitado este domingo 'Julia en la Onda' en Onda Cero y no ha dudado en mandar un mensaje a todos los que añoran los tiempos del franquismo después de que un estudio haya asegurado que un 19% de los jóvenes consideran que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Todo empezaba cuando Loles León recordaba la casa de su infancia y juventud en la Barceloneta. "Nosotros éramos como 12 o 15 en una casa de 30 metros cuadrados y hacíamos maravillas. Éramos muchos porque había dependientes en el sótano, pero en la planta de arriba estaban mis padres, mi abuela, mis tres hermanas, la tía de mi padre pero nos apañamos", relataba.

"En 30 metros cuadrados y un sótano, de ahí venimos ehhh", recalcaba Julia Otero. "De ahí venimos y aquí estamos", apostillaba Loles León recordando como su vida la hacían en la calle y que en su casa solo había una taza del vater y que no tenían agua caliente.

"¿Tú le has contado esa parte de la infancia a tu hijo y a tus amigos? Porque a veces reservamos ese tipo de información y saber de donde venimos y cómo era esa España que algunos añoran en aquellos tiempos...?", trataba de saber Julia Otero en clara alusión a los jóvenes que dicen que los años del franquismo fueron muy beneficiosos para nuestro país.

A lo que Loles León no se reprimía con su respuesta. "En aquellos tiempos, madre mía de mi vida, todos aquellos que dicen que vuelvan aquellos tiempos están chalados, no entienden nada. Pero bueno lo dicen porque no lo han vivido eso, es una ignorancia supina y no saben nada de todo aquello. Aquello fue tan duro y tan tremendo", empezaba diciendo la actriz de 'La que se avecina'.

"Esta alegría que tenemos toda esa gente que vivimos tanta persecución y tanta clandestinidad para poder respirar y salvar tu pellejo, porque nosotros haciendo teatro independiente no lo podíamos hacer porque teníamos la policía y la secreta allí esperándonos, a la que salía la palabra libertad nos llevaban a todos presos y a la vía layetana para torturarte. Así que pongamos un poco de memoria en el asunto", sentenciaba Loles León al respecto.

Según la actriz, no podían pronunciar la palabra libertad, porque era motivo suficiente para detenerlos y llevarlos a la Vía Layetana. "Decíamos al acabar la obra '¡Libertad, libertad, libertad!', y salíamos corriendo, el público también. Pillaban a algunos, a mí nunca", terminaba diciendo.

La advertencia de Loles León a los más jóvenes: "La lucha no hay que dejarla"

Por otro lado, Loles León ha recordado cómo eran aquellos tiempos en los que el hombre tenía completamente dominada a la mujer. "Yo siempre he creído en mí y siempre he sabido que podía llegar, a pesar de los rodeos", aseveraba sobre lo mucho que costaba poder hacer lo que querían las mujeres. "Yo le decía al niño 'venga pégame si te atreves, porque quieres pegarme' y yo le pegaba también; en tu casa, tu padre te quiere domar; tu novio te quiere domar, todos te quieren domar, pero yo la doma no la he contemplado nunca", confesaba al contar cómo algunos niños la pegaban.

Por último, la actriz de 'La que se avecina' aprovechaba los micrófonos de Onda Cero para lanzar una clara advertencia a las generaciones de jóvenes de la actualidad y a los que están por venir. "Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que tenéis ahora, cuidadlo y no seáis tontas. La lucha está viva, no hay que dejarla", concluía.