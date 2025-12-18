Este es el claro ganador de 'Gran Hermano 20' en Telecinco según los usuarios de la encuesta

Ha llegado el día. Este jueves 18 de diciembre, Telecinco emitirá la gran final de 'Gran hermano 20' tras tener que cancelar el formato debido a sus discretas audiencias. De esta manera, el desenlace de esta edición se producirá dos meses antes de lo inicialmente previsto.

Tras la expulsión de Desirée en la semifinal del domingo, Aquilino, Cristian, Raúl y Rocío son los cuatro finalistas que se juegan la victoria este jueves. Como es habitual será el público quién decida quién debe ser el ganador de esta edición a través de sus votos en la app de Mediaset Infinity.

Antes de conocer la identidad del ganador, los candidatos protagonizarán una emotiva noche en la que cada uno de ellos podrá cumplir tres deseos concedidos por el Súper. Visitas de familiares, mensajes de apoyo, declaraciones de amor y vibrantes actuaciones musicales se sumarán a la posibilidad de resolver cuentas pendientes con otros protagonistas de la convivencia como Paula o Patricia.

A lo largo de la velada, en la que se pondrá fin a la edición de 'GH' más breve de la historia con poco más de 40 días de duración, Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino verán vídeos que resumirán su efímero paso por la casa de Tres Cantos, abordando la última hora de la convivencia. Por último, en la recta final de la noche, Juan, ganador de 'Gran Hermano 19', protagonizará un número de baile junto a un grupo de bailarinas antes de entregar el maletín al ganador o ganadora de 'GH 20'.

Según los usuarios de la encuesta de El Televisero la ganadora de 'Gran hermano 20' será Rocío pues obtiene el 41% de los votos. El segundo finalista será Aquilino según nuestros lectores pues cuenta con el 24% de los apoyos. Mientras Raúl se quedaría tercer finalista con un 20% y finalmente, Cristian será el cuarto finalista con un 15% de los votos.

Habrá que esperar a este jueves por la noche. Mientras tanto puedes seguir votando en nuestra encuesta ¿Tú quién quieres que sea el ganador de 'Gran hermano 20'? ¡Vota aquí!