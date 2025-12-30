Entrevista a José Mota, ante su especial de Nochevieja en La 1 y las críticas a TVE: "Las audiencias están siendo históricas"

José Mota vuelve a ser, un año más, el gran anfitrión del humor en la Nochevieja de La 1. El cómico manchego celebra nada menos que 25 años ligado a RTVE, tras 17 especiales en solitario y otros 8 junto a 'Cruz y Raya', consolidándose como uno de los rostros imprescindibles de la televisión pública y de las despedidas de año en nuestro país.

Para conmemorar este aniversario tan especial, Mota ha preparado 'El juego del camelar', un ambicioso especial que se emitirá el próximo 31 de diciembre a partir de las 21:45 horas. Inspirado en el fenómeno internacional 'El juego del calamar', el humorista traslada la competición a la arena política, sustituyendo el dinero por una urna repleta de un millón de papeletas y convirtiendo la lucha por el poder en el eje central de la sátira.

Más información RTVE completa su programación de Nochevieja: Así quedan los horarios en La 1 el 31 de diciembre

En un año marcado por la crispación política, las tensiones sociales y una actualidad difícil de digerir, José Mota vuelve a demostrar que la comedia no solo es entretenimiento, sino también una poderosa herramienta para retratar la realidad. Con pruebas como el juego de los escaños o Un, dos, tres, te imputo otra vez, el especial pone el foco tanto en los dirigentes como en las consecuencias de sus decisiones sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

Rodeado de más de veinte colaboradores y con un desfile de rostros políticos, culturales y mediáticos perfectamente reconocibles, 'El juego del camelar' promete ser uno de los grandes acontecimientos televisivos de estas fiestas. En esta entrevista en exclusiva, El Televisero ha podido hablar con José Mota sobre estos 25 años de trayectoria, el papel del humor en tiempos convulsos y la necesidad, hoy más que nunca, de despedir el año con una sonrisa.

José Mota, cumples 25 años en Televisión Española y este año lo celebras por todo lo alto con el especial de Nochevieja llamado, 'El juego del camelar', ¿Cómo estás?

JOSÉ MOTA - Bien, muy feliz, muy contento. Ahora en cuanto termine esta entrevista, voy a comer y me voy al montaje, porque tengo todavía la pieza del fin de año sin terminar. Pero estoy contento, estoy contento, porque ya en julio, estuvimos pensando qué hacer y al final nos parecía interesante meter a los políticos con toda la crispación que hay, en 'El juego del calamar' para competir por una urna con un millón de votos. Es decir, están ahí metidos jugando por el poder. Nos pareció muy jugoso a la hora de retratar y contar cosas que están pasando. Y estoy feliz, estoy muy contento porque el icono me parece muy actual y que nos presta, nos da muchísimas posibilidades.

Este año hemos visto y vivido muchísimas tensiones políticas, como la dimisión de Mazón, el caso Koldo... ¿te han servido de inspiración?

JOSÉ MOTA - ¿Sabes qué ocurre? Que no da tiempo a retratarlo todo. Entonces, al final te tienes que quedar con cosas. Fíjate, a pesar de que el epicentro del programa son ellos, los políticos y tal, muchas veces me interesa más la parte social. Es decir, poner un poquito de altavoz a la gente que no puede y contar cosas de historias que a lo mejor no están siendo del agrado de la gente de la calle. Me interesa eso muchísimo más que retratar y regodearme únicamente en la política. Que también es verdad que lo que vive la gente, todas esas cosas que agreden muchas veces socialmente a la gente, al ciudadano medio, sí que tienen que ver directamente con la gestión política en general. Entonces, pues es inevitable que no aparezcan. Hay gente que me dice: "Echo más de menos los sketch neutros, de la risa por la risa". Bueno, hay de todo en el especial, pero yo me pregunto: "¿Cómo abstraerte de retratar parte de la política de este país cuando luego termina siendo consecuencia de todo lo que hacen sus gestiones?". Entonces es muy difícil no retratar eso.

El especial de Nochevieja sigue siendo éxito año tras año, que tiene este formato para que siga funcionando tan bien, en una época en la que quizás la comedia ha pasado a un segundo plano en la televisión.

JOSÉ MOTA - Bueno, no creas, yo creo que la comedia de alguna manera está también través de la ficción. Ahí está Broncano, que está haciendo su programa, no exento de comedia, lógicamente, y está funcionando. El género sketch, en Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo el género rey. Sigue funcionando ese 'Saturday Night Live', año tras año. Allí se ha convertido en una especie de 'Informe semanal', pero de comedia. Son géneros que van y vienen, pero ya veréis como dentro de poco habrá más programas de género paródico y sketch.

En esta época que nos hace falta tanto reírnos...

JOSÉ MOTA - Exactamente. A mayor crispación, mayor necesidad de comedia. Eso es así. Entonces estamos en el momento adecuado.

Televisión Española está triunfando, este año ha sido estrella, pero también el triunfo trae muchas críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que Televisión Española no es plural. ¿Tienes miedo de que tras este especial, te salpiquen las críticas?

JOSÉ MOTA - Yo me ocupo de mi sección, que es la comedia, intentar hacer un trabajo para todos los públicos y llegar a la familia, a todo el mundo. Lo que es absolutamente innegable es que los resultados de TVE están siendo históricos y tienen un índice, en este momento, un share de audiencia media súper elevado, eso es porque están haciendo muy buen trabajo y es así.

El claro ejemplo eres tú, que durante 25 años has pasado por todos los gobiernos posibles y aquí sigues.

JOSÉ MOTA - Bueno, he conocido a mucha gente en estos años y espero desde luego seguir conociendo. Creo que me he dedicado a mi trabajo porque considero que el cómico, el humorista, la gente que nos dedicamos a este noble trabajo, tenemos una responsabilidad muy importante que es intentar hacer llegar un poquito de bienestar emocional a la gente que te está viendo y eso hay que tomárselo muy en serio. Yo creo que nada más serio que la comedia y la labor, no ya yo, todos los compañeros que se dedican a hacer humor, prestan una labor social importantísima. Abogo por un ministerio, el ministerio de la comedia.

La gran incógnita de RTVE ha sido, quiénes serán los presentadores de las Campanadas este año, ¿tú te postulas desde aquí para presentarlas?

JOSÉ MOTA - Yo he tenido tres años el lujo, la responsabilidad y la satisfacción de presentar las 'Campanadas' y yo creo que está bien ya. Siempre es un honor, pero en este momento nada de eso. Seguro que acertarán.

Muchas gracias José Mota, te auguramos otros 25 años más de comedia en Nochevieja.

JOSÉ MOTA - Un placer enorme. Que paséis una Navidad maravillosa, que despidáis el año como deseamos todos y como deseáis. ¿Y ahora qué os voy a pedir para vosotros? Salud, nada más que salud. Muy importante en esta época. Si tienes salud, lo tienes absolutamente todo, que seáis felices amigos.