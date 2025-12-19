El futuro de 'Vamos a ver' con Patricia Pardo en Telecinco: Cambio de franja y una versión reducida

Ante los grandes cambios que se plantea Telecinco para reflotar su parrilla regular de cara al arranque del 2026, uno de los formatos en la cuerda floja es 'Vamos a ver'. La cuenta Poco Pasa TV avanzó hace semanas que en la cadena se pretendían tres reemplazos. Uno de ellos, 'Agárrate al sillón', ya cancelado, y en el punto de mira se encontraba también el programa comandado por Patricia Pardo.

Y es que este formato, producido por la compañía presidida por Ana Rosa Quintana, es una de las grandes debilidades de Telecinco en su oferta de daytime. El magacín, que hace de puente entre 'El programa de AR' y la primera edición de 'Informativos Telecinco', se ha estancado en torno al 8% de cuota regularmente y es un lastre -uno de tantos- para la media diaria.

Por ello, no era de extrañar una eventual cancelación. Más aún teniendo en cuenta que Mediaset ha puesto en marcha la producción de dos concursos en tira diaria: 'El precio justo' y 'Allá tú'. Finalmente, no será así. 'Vamos a ver' se mantendrá en antena, pero en otro horario y con una versión reducida a apenas una hora.

Así lo adelantaba este jueves Poco Pasa TV, anunciando que 'El precio justo' irá en sobremesa como telonero de 'Informativos Telecinco 15 horas' y rivalizando frontalmente con 'La ruleta de la suerte' en Antena 3. Presentado por Carlos Sobera de nuevo, la idea sería ofrecerlo de 13:50 a 15:00 horas.

Y para abrir hueco al game show sin cancelar ninguna de las vigentes ofertas, será obligatorio un reajuste de la mañana que pasa, según la citada fuente, por recortar la duración de 'El programa de Ana Rosa' en unos 45 minutos aproximadamente. Es decir, concluyendo la emisión a las 12:45 horas en lugar de hacerlo a las 13:30 como sucede ahora.

De este modo, 'Vamos a ver' se podrá encajar de 12:45 a 13:50 horas en una edición mucho más corta, presumiblemente más ágil y, como apuntamos, ocupando otra franja distinta. En resumen, Patricia Pardo y su equipo conservarán su puesto, al menos de momento, a pesar de la llegada a 'El precio justo' al mediodía.