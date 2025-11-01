'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 3 al 7 de noviembre: Una marcha y el descubrimiento de Adriana

Después de dos semanas con algún que otro parón en su emisión, 'Valle Salvaje' vuelve esta semana a su emisión diaria en su horario habitual en las tardes de La 1 tras 'Directo al grano'. Y lo hace tras cerrar octubre con su mejor audiencia histórica con un 12%.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no entendía cómo Dámaso ha podido regresar sin que Victoria supiera nada de su existencia. La duquesa le dejaba claro que ella no ha sabido nada de su marido hasta ahora.

Luisa le pedía a su hermana Pepa que cuide de Evaristo hasta que ella regrese después de ser detenida por la Santa Hermandad y le tranquilizaba asegurando que va a regresar. Mientras, Alejo y Adriana tienen claro que no tiene sentido que la talla se haya encontrado en el baúl de Luisa.

Pepa no dudaba en preguntarle a Francisco si el día que Victoria descubrió a Luisa en su habitación fue el mismo día que desapareció la talla. Atanasio advertía a Mercedes que cree que Luisa está en un problema más grave del que todos se imaginan. Y Matilde dejaba claro que Victoria va a pagar por todo lo que le han hecho.

Por su lado, Mercedes trataba de descubrir cuál es el objetivo de Dámaso con su regreso a Valle Salvaje y el hombre le respondía que esa pregunta no es apropiada. Y tras ello, Dámaso le decía a su mujer que merece saber por qué ha vuelto a Valle Salvaje.

Leonardo hablaba con Bárbara y no dudaba en preguntarle por lo que le dijo Irene de que la encontraron en el salto del ángel, un lugar que utilizan las personas que se quieren suicidar para tirarse. Bárbara le negaba a Leonardo que quisiera quitarse la vida, pero le pedía no volver a verse más porque necesita alejarse de él para ser feliz. Además, Pedrito se mostraba preocupado porque Bárbara ha vuelto a desaparecer.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 3 al 7 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 287 de 'Valle Salvaje' del lunes 3 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana no duda en señalar a Tomás como el ladrón de la talla de Victoria tratando de exculpar a Luisa ante José Luis. No obstante, a la Santa Hermandad le extraña que el hombre huyera y dejara la talla entre las pertenencias de la que era su amiga.

Dámaso le deja ver a Victoria lo extraño que es que el duque se haya enamorado de ella siendo alguien de origen humilde y que es muy extraño que la haya elegido a ella para ocupar el hueco que dejó doña Pilara.

Don Hernando le avisa a Leonardo que tiene que acudir junto a Irene a una fiesta. Pero Leonardo rechaza ir a un viaje con sus padres, que pretenden presentar a Irene en sociedad como su prometida.

Adriana sigue preocupada porque encontraran a su hermana Bárbara en un lugar en el que la gente va a quitarse la vida. Y Rafael le pide que pase página pero hasta Pedrito le muestra al Gálvez de Aguirre el temor porque su hermana vuelva a intentar tirarse por un barranco.

Dámaso no duda en decirle a Matilde que debería ser más hospitalaria con los invitados de la Casa Pequeña y Atanasio trata de saber qué tal con él. Ella cree que se trata de don Eduardo, un amigo de don Bernardo, y le deja claro a su amado que no se siente nada cómoda con él y que no se fía porque no deja de preguntarle por Gaspar.

Isabel sospecha que Eva y Amadeo en realidad son hermanos y no matrimonio como les ha hecho creer hasta ahora tras un lapsus que tuvo el hombre por lo que su secreto corre peligro. Por su parte, el duque se presenta ante un destrozado Alejo, que le dice lo impensable al pedirle perdón a su padre.

Finalmente, Victoria le dice a José Luis que conseguirán que Dámaso abandone el Valle, pero él le deja claro que eso es una labor suya y que él no tiene nada que hacer porque es alguien de su pasado.

Avance del capítulo 288 de 'Valle Salvaje' del martes 4 de noviembre

Don Hernando desarma a Irene y la manipula, mientras Bárbara trata de apartar a Leonardo de su lado.

Adriana, Rafael y Alejo planean presentarse en la cárcel para hablar en favor de Luisa, mientras que José Luis se aleja del Valle para zanjar un asunto de una vez y para siempre.

Avance del capítulo 289 de 'Valle Salvaje' del miércoles 5 de noviembre

Victoria busca la ayuda del duque para librarse de Dámaso, pero José Luis reacciona de un modo que la duquesa no esperaba.

Por otra parte, el capitán de la Santa Hermandad se presenta en la casa pequeña con una inesperada noticia sobre Luisa.

Avance del capítulo 290 de 'Valle Salvaje' del jueves 6 de noviembre

Tras sentirse culpable por los pecados del pasado, Isabel toma una drástica decisión para liberarse.

Entretanto, Adriana y Rafael se presentan en la cárcel, donde el Gálvez de Aguirre hace valer sus galones para que la Salcedo pueda ver a su amiga, pero lo que descubre allí le hiela la sangre.

Avance del capítulo 291 de 'Valle Salvaje' del viernes 7 de noviembre

Adriana visita a Luisa en la cárcel y ésta confiesa haber robado la talla. Eva y Amadeo aseguran a Atanasio no saber nada acerca de los motivos de Isabel para irse.

Además, Victoria pide al secretario que investigue y averigüe, pero es Adriana la que recibe noticias de su aya.