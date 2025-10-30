Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 31 de octubre: la verdad sobre el regreso de Dámaso

Tras faltar el miércoles a su cita diaria con la audiencia con motivo de la programación especial de TVE por el primer aniversario de la DANA con la retransmisión del Funeral de Estado, que fue líder de audiencia, 'Valle Salvaje' ha regresado este jueves a la parrilla de La 1.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel trataba de convencer a Amadeo y Eva para que se queden en la Casa Grande trabajando pues no van a encontrar un trabajo como este pero ellos le dejaban claro que si se tiene que ir Martín ellos van detrás.

Irene le confesaba a Adriana que su hermana Bárbara no se fue a pasear por el campo y se perdió como les ha contado sino que donde le encontraron es el lugar ideal para los que deciden suicidarse.

José Luis llamaba a Adriana y Rafael y les reunía para hablarles de su futuro nieto. Después, el duque celebraba con todos el gran futuro que les espera justo cuando aparecía Dámaso, el marido perdido de Victoria dejándole en shock.

El capitán Escobedo de la Santa Hermandad regresaba a Valle Salvaje después de la detención de Úrsula ante el robo de la talla de Victoria. Y la mujer aseguraba saber quién es el ladrón y no dudaba en señalar a don Tomás.

Lo que nadie esperaba es que iban a encontrar la talla guardada en el baúl de Luisa poniendo a la doncella contra las cuerdas.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 31 de octubre a partir de las 17:30 horas tras el nuevo programa 'Directo al grano':

Avance del capítulo 286 de 'Valle Salvaje' del viernes 31 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no entiende cómo Dámaso ha podido regresar sin que Victoria supiera nada de su existencia. La duquesa le deja claro que ella no ha sabido nada de su marido hasta ahora.

Luisa le pide a su hermana Pepa que cuide de Evaristo hasta que ella regrese después de ser detenida por la Santa Hermandad y le tranquiliza asegurando que va a regresar. Mientras, Alejo y Adriana tienen claro que no tiene sentido que la talla se haya encontrado en el baúl de Luisa.

Pepa no duda en preguntarle a Francisco si el día que Victoria descubrió a Luisa en su habitación fue el mismo día que desapareció la talla. Atanasio advierte a Mercedes que cree que Luisa está en un problema más grave del que todos se imaginan. Y Matilde deja claro que Victoria va a pagar por todo lo que le han hecho.

Por su lado, Mercedes trata de descubrir cuál es el objetivo de Dámaso con su regreso a Valle Salvaje y el hombre le responde que esa pregunta no es apropiada. Y tras ello, Dámaso le dice a su mujer que merece saber por qué ha vuelto a Valle Salvaje.

Leonardo habla con Bárbara y no duda en preguntarle por lo que le dijo Irene de que la encontraron en el salto del ángel, un lugar que utilizan las personas que se quieren suicidar para tirarse. Bárbara le niega a Leonardo que quisiera quitarse la vida, pero le pide no volver a verse más: necesita alejarse de él para ser feliz. Además, Pedrito se muestra preocupado porque Bárbara ha vuelto a desaparecer.