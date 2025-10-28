'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que se pospone al jueves: la detención de Luisa

'Valle Salvaje' volverá a faltar a su cita diaria con la audiencia este miércoles con motivo del funeral de Estado de las víctimas de la DANA en el primer aniversario de la tragedia. Así, La 1 emitirá una programación especial en lugar tanto de la ficción protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas y 'La Promesa'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana descubría que su hermana Bárbara no recordaba lo que le ha pasado pues la joven decía que solo se acuerda de que salió a dar un paseo y que se sintió desorientada. E Irene trataba de saber qué le pasó a Bárbara y la Salcedo le agradecía a su amiga que siempre haya estado de su lado.

Victoria se quedaba completamente en shock al ver a su marido Dámaso regresar después de tantos años dándole por muerto. Él le dejaba claro que es él y que no se trataba de ningún fantasma. Tras ello, le recordaba que de saberse su verdadera identidad el único matrimonio legal sería el suyo y no el de José Luis con lo que eso supondría para ella.

Martín le pedía a Francisco que cuide a Pepa por él ahora que tiene que dejar Valle Salvaje por la petición de Victoria. Isabel también lloraba ante la más que posible marcha de Amadeo y Eva.

Mercedes le dejaba claro a Alejo que Luisa está convencida de que ya no puede confiar en él y que para su amor se sostenga no puede haber ningún tipo de duda. Paralelamente, Luisa le advertía a Mercedes de que quizás no es tan maravillosa como todos piensan.

Pedrito trataba de saber si la marcha de Bárbara fue por culpa de don Hernando y el conde no dudaba en advertirle al muchacho para que ni se le ocurra vincularle con algo así.

Cuando Luisa pretendía hablar con Alejo sobre lo que pasó con Tomás, el Gálvez de Aguirre sorprendía a su chica al arrodillarse ante ella para pedirle matrimonio dejándola sin palabras.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 30 de octubre a partir de las 17:30 horas tras el nuevo programa 'Directo al grano':

Avance del capítulo 285 de 'Valle Salvaje' del jueves 30 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel trata de convencer a Amadeo y Eva para que se queden en la Casa Grande trabajando pues no van a encontrar un trabajo como este pero ellos le dejan claro que si se tiene que ir Martín ellos van detrás.

Irene le confiesa a Adriana que su hermana Bárbara no se fue a pasear por el campo y se perdió como les ha contado sino que donde le encontraron es el lugar ideal para los que deciden suicidarse.

José Luis llama a Adriana y Rafael y les reúne para hablarles de su futuro nieto. Después, el duque celebra con todos el gran futuro que les espera justo cuando aparece Dámaso, el marido perdido de Victoria dejándole en shock.

El capitán Escobedo de la Santa Hermandad regresa a Valle Salvaje después de la detención de Úrsula ante el robo de la talla de Victoria. Y la mujer asegura saber quién es el ladrón y no duda en señalar a don Tomás.

Lo que nadie esperaba es que iban a encontrar la talla guardada en el baúl de Luisa poniendo a la doncella contra las cuerdas.