Un ex concursante pone en el disparadero a 'Gran Hermano' antes del estreno con este comunicado

La renovada casa de 'Gran Hermano' está lista para abrir sus puertas este jueves 6 de noviembre con el esperado estreno de su vigésima edición, que acogerá a nuevos anónimos el mismo año que se cumple el 25 aniversario de su nacimiento en Telecinco. Precisamente, una de las estrellas de la primera edición del reality ha querido mandar un recado con motivo de este nuevo inicio, pero no para desear suerte.

"Mañana empieza un programa que ya apenas conozco… Atrás quedaron los años en los que los concursantes representaban a toda la sociedad española", ha escrito Íñigo González, concursante de la primera edición del reality, que no ha dudado en cargar en un extenso comunicado contra el formato, por el trato que tanto él como sus compañeros han recibido todos estos años.

Íñigo González de 'Gran Hermano 1' carga contra la deriva del formato: "La pureza se perdió hace tiempo"

Cabe recordar que el concursante de Ceuta entró a la primera edición de 'Gran Hermano' como concursante reserva, y en pocas semanas se convirtió en uno de los habitantes de Guadalix de la Sierra más queridos por la audiencia. "Personas normales, sin filtros, que unían a 10 millones de espectadores frente al televisor. Hoy apenas rozan el millón", ha señalado Íñigo, lanzando un dardo al reality por su caída en audiencias durante la última década.

"En abril se cumplieron 25 años de aquel fenómeno que revolucionó España y convirtió a sus primeros 14 concursantes en auténticas celebridades. Y, sin embargo, nadie los ha homenajeado", ha espetado el ex concursante en su post de Instagram, afeando que no se haya celebrado una fecha tan especial de la mano de los concursantes que hicieron posible el fenómeno.

Así, ha terminado señalando a 'Gran Hermano' por lo ocurrido con los concursantes de la primera edición. "A los 20 años, durante el confinamiento, hicimos unos vídeos conmemorativos. Ni un euro por ello. Y cuando la productora se acuerda de ellos, es solo para que entren por teléfono con Nagore sin pagarles tampoco", ha subrayado Íñigo, que dejaría más adelante clara su negativa a seguir vinculado al formato.

"No me compensa, ni emocional ni económicamente"

"¿Pensarán que necesitan salir en la tele? Te aseguro que no. Cada uno está feliz con su vida, lejos de los focos. Por mucho que intenten mantener la esencia, 'Gran Hermano' ya no es lo que era. Solo conserva el nombre. La pureza se perdió hace tiempo", ha sentenciado el ex concursante de Ceuta, lamentando cómo el formato ha ido transformándose a lo largo de las décadas hasta su versión actual.

"Ha llegado el momento de despedirme definitivamente de esta etapa. Seguiré hablando con mis compis (menos cuatro) en el grupo de WhatsApp, pero ya no habrá más posts sobre el concurso. No me compensa, ni emocionalmente ni económicamente", ha advertido Íñigo González, anunciando su ruptura con el formato que le empujó a la fama.

"He sentido ansiedad, frustración… y ya no quiero seguir anclado a un pasado que no me aporta nada. Ahora priorizo mi salud mental, mi bienestar y mis nuevos proyectos", ha insistido el de Ceuta sobre su situación con respecto a 'Gran Hermano'. "Si algún día quieren contar conmigo, será con una buena oferta (que dudo que quieran ni puedan pagar). Han pasado 25 años. Demasiados para seguir mirando atrás. Gracias por tanto y hasta siempre", ha terminado sentenciando.