TVE anuncia un cambio en la emisión de 'Hasta el fin del mundo' esta semana con un recorte en su duración

La segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo' tendrá una duración más reducida que la primera. De esta forma, RTVE complacerá a la audiencia, pues una de las críticas más repetidas durante el estreno del pasado miércoles, fue la larga duración del programa, que se alargó hasta las 02:15h. de la madrugada.

De esta forma, en la emisión del próximo miércoles, 19 de noviembre, el reality presentado por Paula Vázquez, durará hasta 45 minutos menos. Según consta en la programación oficial de RTVE, esa noche 'Hasta el fin del mundo' comenzará a las 23:00 horas, justo después de 'La Revuelta', y se prolongará hasta las 01:30 horas, adelantando así su final.

Esta no es la primera vez que la audiencia de la cadena pública se queja de los horarios de sus programas. De hecho, es costumbre que el defensor del espectador de RTVE reciba quejas por esta situación. 'MasterChef' es otro de los formatos que dura hasta altas horas de la madrugada, un horario imposible para la gente que al día siguiente trabaja.

'Hasta el fin del mundo' se estrenó como líder de audiencia

Hace unos años, el prime time comenzaba a las 22:00 horas y, con él, todos los programas. Sin embargo, la irrupción de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', ha hecho que los espacios se retrasen hasta las 23.00. En ocasiones, más allá de esta hora, generando infinidad de críticas por parte de la audiencia.

Ahora, RTVE ha decidido emitir solo una etapa de 'Hasta el fin del mundo' en lugar de dos como la semana pasada. Cabe señalar que era una reducción que ya estaba prevista inicialmente, y que la primera entrega al ser el estreno durara más de lo habitual como sucede con 'MasterChef', según ha revelado la cuenta Poco Pasa TV.

Aclaraciones importantes sobre #HastaelFindelMundo, que nos habéis estado preguntando MUCHO estos días: ¿cambio de día y de horario? ¿Cuentas oficiales? ⤵️ Difundid! ❤️ pic.twitter.com/bEzsn15kD9 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) November 16, 2025

Hay que recordar que la primera entrega del programa presentado por Paula Vázquez fue líder en su estreno, el pasado miércoles 12 de noviembre, con un muy buen 14,3% de share, si bien no llegó al millón de espectadores, con 812.000 personas pendiente de las peripecias de los concursantes.