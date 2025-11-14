RTVE cancela uno de sus programas diarios más reconocidos y se anuncian sus próximos planes

Uno de los formatos diarios más reconocidos de La 2 tiene los días contados. Hablamos de 'Culturas 2', tal y como ha anunciado su presentadora Tània Sarrias, que este miércoles se ha hecho eco sobre los rumores de la cancelación del espacio tras tres años de emisión, despidiéndose de la audiencia.

RTVE ha decidido no continuar apostando por el reconocido espacio cultural pese a haberse consolidado como un espacio de referencia desde su estreno en octubre de 2022.

Reconocido por el Observatorio de la Cultura como el mejor programa de la televisión española, 'Culturas 2' se ha alzado durante sus años de emisión como la gran ventana cultural de La 2, compaginando entrevistas con reportajes y actuaciones sobre la música, el cine, la literatura y secciones que abordan disciplinas como la ciencia o la gastronomía entre otros.

RTVE cancela 'Culturas 2' y anuncia una nuevo magacín cultural para enero de 2026

Tània Sarrias en 'Culturas 2'

Tal y como ha adelantado 20 Minutos, el espacio de RTVE pondrá fin a sus emisiones antes de que el ente público ponga en marcha su plan para renovar la oferta cultural de cara a 2026. Y es que, tras su mudanza de las tardes de la cadena a la franja matinal, sus datos de audiencia se han visto afectados. Sin embargo, La 2 asegura que mantienen su compromiso con la cultura y divulgación y que su salida de la parrilla responde a una nueva estrategia para cumplir nuevos objetivos.

Así, Tània Sarrias, que ha conducido 'Culturas 2' desde octubre del 2022, no ha evitado dedicar unas palabras al espacio en su cuenta de X. "Podría reivindicar la importancia de un programa como el nuestro, dedicado exclusivamente a la cultura, elegido por los profesionales del sector como el Mejor Programa Cultural de la televisión de España, pero prefiero dar las gracias", ha escrito la presentadora haciéndose eco de la cancelación del programa cultural.

"Gracias a un equipo y colaboradoras maravillosos que lo han dado todo contra viento y marea, defendiendo la Cultura con una ilusión y entrega admirables. Gracias a cada artista, invitada e invitado que ha apreciado el cariño y delicadeza con los que han sido recibidos, y por los abrazos al final de nuestras charlas. Gracias a quienes creyeron en mí para poner cara y, sobre todo, corazón al programa", ha continuado agradeciendo la presentadora de RTVE.

❤️‍🩹ADIÓS Y GRACIAS.@Culturas2_tve terminará el 27/11. Podría reivindicar la importancia de un pgm como el nuestro, dedicado exclusivamente a la cultura, elegido por los profesionales del sector como el Mejor Programa Cultural de tv de España, pero prefiero dar las Gracias. (1/5) pic.twitter.com/Rh8lkw6Y8A — Tània Sarrias (@taniasarrias) November 14, 2025

"Y gracias especialmente a mi preciosa gente, que ha entendido con amor cada encuentro que me he perdido a lo largo de estas temporadas para preparar bien los programas y dar lo mejor de mí. Duele… pero mañana la tristeza será el motor para seguir dedicándome a la cultura como actriz y defendiendo la cultura como presentadora. Os aseguro que hasta el último minuto seguiremos, como siempre, dándolo todo por la Cultura. De corazón, Gracias", ha terminado señalando Sarrias en su cuenta de X.

De acuerdo con la nota de prensa avanzada por RTVE tras fechar la cancelación del espacio para el próximo 27 de noviembre, la cadena se encuentra preparando "un gran magacín cultural diario para La 2" que llegará a la parrilla el próximo mes de enero. El ente público promete " un programa de producción propia, realizado en los estudios de Prado del Rey" para "reforzar la vocación de servicio público de RTVE con una nueva propuesta de divulgación cultural ambiciosa e innovadora".

Manteniendo el espíritu de 'Culturas 2', el nuevo magacín cultural de La 2 combinará "diferentes contenidos culturales: música, literatura, cine, artes escénicas y nuevas tendencias, con secciones que incluirán entrevistas, críticas y recomendaciones", de acuerdo con el comunicado del ente público. Una nueva estrategia con la que la cadena busca reforzar y mantener su liderazgo como canal cultural de referencia.