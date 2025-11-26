Paramount Network dice adiós definitivo a la TDT: cierra tras 14 años y ya tiene cadena sustituta

Como ya publicamos, el próximo 31 de diciembre otro de los canales de la TDT en abierto dirá adiós para siempre después de que Disney Channel y Gol TV ya cerraran en este 2025. Hablamos de Paramount Network. El canal de cine y series, propiedad de Paramount Skydance, cesará sus emisiones después de casi 14 años en la TDT.

Al igual que ya sucediera con Disney Channel, el hueco que deja Paramount Network será ocupado por Squirrel Media, que lanzará un segundo canal en abierto a partir del 1 de enero.

Este nuevo canal podrá disfrutarse de forma totalmente gratuita en la TDT en toda España. Y según ha avanzado Squirrel Media "ofrecerá una oferta de entretenimiento centrada en contenidos de ficción de máximo nivel". Asimismo, el sustituto de Paramount Network será distribuido en las principales plataformas de televisión del país, ampliando así su alcance y disponibilidad.

La puesta en marcha de esta nueva cadena de Squirrel Media proporcionará a los espectadores acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos. "La programación ha sido cuidadosamente seleccionada para garantizar diversidad, calidad y el máximo atractivo para la audiencia", destacan.

Para el lanzamiento de este nuevo canal, la compañía utilizará uno de los dos servicios de difusión gestionados por Net TV, sociedad participada en un 75% por Squirrel y que opera actualmente dos canales en abierto con cobertura nacional, y cuya licencia TDT ha sido recientemente renovada hasta 2040.

Tras el exitoso lanzamiento del canal nacional Squirrel a inicios del presente año, y en línea con las sinergias existentes entre sus diferentes verticales de actividad, la compañía ha decidido impulsar este nuevo proyecto, articulado sobre la explotación y difusión de las múltiples Intellectual Properties (IPs), formatos, títulos y catálogos propiedad del Grupo.

Este lanzamiento se enmarca en la estrategia corporativa de maximizar las sinergias entre todas las áreas de negocio y poner en valor el conjunto del catálogo audiovisual del Grupo, con el objetivo de reforzar y consolidar su vertical de Network, monetizando diariamente todos los títulos y propiedades intelectuales de la compañía.