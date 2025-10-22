La cadena que abandonará definitivamente la TDT el 31 de diciembre tras casi 14 años

La TDT sigue recibiendo varapalos. Tras el fin de Gol TV hace unos meses, este miércoles hemos conocido que otro de los grandes canales que ha formado parte de nuestra televisión se despedirá el próximo 31 de diciembre. Hablamos de Paramount Network.

Así tal y como informa El Español, la compañía ha decidido cerrar el canal que nos ha acompañado en la TDT desde el 30 de marzo de 2012. Tras casi 14 años en emisión concluirá sus emisiones a finales de año como también sucederá con todos los canales de la MTV en diferentes plataformas.

Con el fin de MTV son tres los canales que han cerrado este 2025. El primero fue Disney Channel el 7 de enero. Su señal pasó a estar ocupada por Squirrel, que curiosamente es la misma compañía que gestiona Paramount Network. Después fue Mediapro quién optó por cerrar Gol TV el 17 de junio dejando la cadena solo para plataformas de pago y su frecuencia volvió a Unidad Editorial con el regreso de Veo 7.

Lo llamativo de esta decisión es que llega tan solo unos días después de que el Gobierno haya abierto una nueva convocatoria para poder optar a una plaza para lanzar un nuevo canal en la Televisión Digital Terrestre y cuyo plazo está abierto hasta el 20 de noviembre.

El plan de reestructuración de Paramount

El cierre de Paramount Network en la TDT llega dentro del plan de reconstrucción que vive Paramount SkyDance Corporation y que busca reducir hasta 500 millones de dólares en costes con este movimiento en España y el cierre de otros tantos canales en otros países como el citado cierre de los canales de MTV en Reino Unido y otros mercados de Europa como España así como en Asia y Latinoamérica.

Como decimos, ahora la señal de Paramount Network queda en manos de Squirrel Media pues la compañía extendió precisamente este mes de junio sus licencias de TDT hasta 2040 gracias a la aprobación del Consejo de Ministros. Ahora la compañía debe valorar si apuesta por otro canal de cine como pasa con Squirrel o si lanza otro tipo de contenidos.

Paramount Network dice adiós a la TDT después de que a lo largo de estos 13 años haya llegado a situarse como referente entre los canales de cine antes de la conversión de BeMad y la apuesta por contenidos originales como 'Atrapa a un ladrón' o la quinta temporada de 'Alaska y Mario'.