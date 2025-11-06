'La isla de las tentaciones 9' anuncia el abandono de una de sus parejas y estos serán sus sustitutos

Este pasado lunes, 3 de noviembre, Telecinco estrenó la novena edición de uno de sus programas estrella, 'La isla de las tentaciones'. De nuevo presentado por Sandra Barneda, el reality volverá a poner a prueba a cinco parejas. Todas ellas tendrán que demostrar lo fuerte o débil que es su amor ante unos tentadores dispuestos a ponérselo muy difícil.

Tal es la confianza que Mediaset tiene depositada en 'La isla de las tentaciones', que lo emitirá tres días consecutivos. Los lunes en prime time con una gala principal, y los martes y los miércoles con una entrega de una hora de duración para competir contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

En la entrega de este miércoles, 5 de noviembre, el programa ha emitido un avance de lo que podremos ver en la gala del próximo lunes. Entre otras cosas, un abandono definitivo. Una de las parejas dirá adiós a la aventura, como así anuncia en el avance Sandra Barneda: "Una pareja, esta misma noche, abandona de forma definitiva 'La isla de las tentaciones'. Esta experiencia ha terminado".

Cómo van a echar a una pareja tan pronto???



Yo creo que echan a Lorenzo y Nieves porque no están guarreando y meten a Álvaro y Mayeli#LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/osUOD1P6r0 — María de la Buena (@CrazyZumbera) November 5, 2025

Esta será la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9'

Aunque esta noticia ha sorprendido a la audiencia, lo cierto es que ya se había filtrado la participación de una conocida pareja que no formaba parte de las cinco que comenzaron el programa. Según desveló hace unos meses Fórmula TV serán Álvaro Rubio ('La isla de las tentaciones 8'), y Mayeli Díaz, tentadora de esa misma edición, quienes participarán esta temporada como pareja oficial.

Álvaro y Mayeli comenzaron su relación al poco de finalizar las grabaciones en República Dominicana y regresar a España. Tendremos que esperar al próximo lunes para conocer quién es la pareja que abandona la isla y el motivo que les lleva a tomar esta decisión. Por el momento, esta edición ya está dando mucho de qué hablar, debido a la rebeldía de sus concursantes.

Y es que, todos los participantes se saltaron las reglas del programa, lo que llevó a Sandra Barneda a tener que intervenir. "¿Qué está pasando aquí? Os habéis saltado las normas todos, es inadmisible", les regañó, muy enfadada, la presentadora después de que Lorenzo y Nieves desafiaran las reglas del reality y se abrazaran y hablaran cara a cara, lo que está totalmente prohibido.

Mientras Sandra Barneda corría para separar a la pareja, el resto aprovechaba la ocasión para acercarse entre sí, rompiendo nuevamente las reglas de la distancia. Al regresar, la presentadora les dejó las cosas claras: "Habéis decidido entrar aquí y sabéis las reglas. Es la segunda vez que todos os las saltáis. Lo digo por última vez: quien rompa las normas, se va. ¿Pero qué os creíais que era esto? Esto no es un juego, esto es ponerse a prueba y demostraros que os queréis".