La 1 de TVE anuncia el capítulo especial de 'La Promesa' que lo cambiará todo y da pistas de lo que sucederá

El capítulo 724 de 'La Promesa' de este miércoles, 26 de noviembre, que se ofrecerá a partir de las 18:30 horas, será especial al tratarse de un monográfico entre Lorenzo y Curro que marcará un punto de inflexión en la serie de TVE cuando se encamina hacia el final de su cuarta temporada.

Con guion de Josep Cister Rubio, el creador, Miguel Conde, Gustavo Gala, Natalia Sesé, María Gómez Lou y Tania Álvarez son los jefes de los principales departamentos encargados de llevar a término lo que ha sido un gran reto para Bambú, la productora. Y es que el capítulo fue rodado en un solo día, en un solo decorado y con una propuesta visual y una narrativa poco vista en la ficción española. Especialmente en series diarias.

Además, Álex Conrado ha compuesto la música de esta entrega especial de 'La Promesa' en la que la intriga y el thriller dominan una partitura muy arriesgada que mantendrá la tensión desde el primer minuto hasta el último mientras los protagonistas, Curro y Lorenzo, llevarán al límite de las emociones a los espectadores con un desenlace trágico.

Ambos personajes llegarán a cotas insospechadas y se enfrentarán como nunca antes lo habían hecho, dando lugar a un giro de los acontecimientos que nadie se espera. Las promociones de La 1 de TVE, en antena en los últimos días, dan varias pistas y dejan caer una muerte: "Quien juega sucio, puede ser eliminado. El villano, fuera de juego", se indica en el spot promocional.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 724 (Miércoles)

Curro inicia la venganza que tanto tiempo lleva esperando: tiene secuestrado al capitán en la habitación secreta de La Promesa y le acusa de asesinar a su hermana Jana, de volver loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerle sufrir.

Decidido a hacer justicia y a forzar su confesión, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso termina haciendo mella en el muchacho.

Sin embargo, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad. Para ello no duda en utilizar todos los métodos que sean necesarios.

"¿Vas a matarme?", le pregunta Lorenzo, maniatado en la habitación secreta. "Depende. La pelota está en su tejado capitán. Si me dice la verdad, sobrevivirá. Si no, morirá", le advierte Curro en un papel de malvado que no habíamos visto antes. ¿Terminará cometiendo una locura? Curro y Lorenzo terminan llegando a una situación extrema. Una nueva muerte sacudirá la serie de TVE.