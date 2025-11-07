Fuerte multa a Mediaset: Sanción al grupo por vulnerar la Ley General de Comunicación Audiovisual 

Mediaset España ha recibido un fuerte varapalo por parte de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que ha informado de una sanción al grupo italiano por "intromisión de una marca emplazada" en el contenido editorial del programa 'Rediséñame' de María Verdoy que se emite en los canales Cuatro y Divinity.

De este modo, la compañía propietaria de Telecinco habría incurrido en una vulneración del artículo 129.3.a) de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que precisamente prohíbe que el emplazamiento de producto "influya en el contenido editorial".

Esta infracción se detectó el 8 de octubre de 2023 en el concurso de moda creado por Unicorn Content (la productora de Ana Rosa Quintana) y Publiespaña con la colaboración de Vinted, la plataforma que permite a los usuarios vender y comprar ropa y accesorios de segunda mano. Durante esa emisión se identificó en pantalla a dicha marca como producto emplazado. Algo indebido en esa circunstancia tal y como recoge la LGCA.

Tras analizar los hechos sancionados, la CNMC ve totalmente acreditada la infracción por apreciarse "una mención destacada a la marca en sí en el contexto de una entrevista ajena al desarrollo natural del concurso", por "la reiterada presencia del color corporativo de la marca" y por "la inclusión de imágenes que simulan el uso de su aplicación móvil".

Ante ello, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo regulador que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados, ha determinado una elevada multa económica para Mediaset que se ha fijado en los 212.218 euros.

No obstante, ante esta sancionadora resolución de la CNMC, el grupo de comunicación puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.