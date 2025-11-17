El nuevo thriller que tiene atrapado a Alberto Chicote y está llamado a ser el bestseller de este otoño

Cuando un libro te engancha, estás deseando tener tiempo para poder leer. Muchos son los que aprovechan los viajes en tren, metro o avión para sumergirse en los mundos literarios. Tal es el caso de Alberto Chicote, quien ha reconocido estar tan enganchado a una novela, que le cuesta bajarse en su parada para así poder seguir leyendo.

A través de su perfil de Instagram, el chef y presentador ha recomendado a todos sus seguidores una novela que le tiene totalmente "atrapado". Y, ya que debido a sus numerosos proyectos no dispone de mucho tiempo libre, aprovecha sus trayectos en tren para disfrutar de la historia. Hasta tal punto, que le encantaría que el viaje durara horas.

"Compañeros de viaje. Un viaje en tren y un libro son dos cosas que siempre entiendo juntos", empieza escribiendo Chicote en Instagram, antes de recomendar la novela que está leyendo, 'La chica del lago', de Mikel Santiago. El chef reconoce que le "tiene atrapado desde las primeras páginas. Y eso significa que no quiero llegar a destino. Me daría la vuelta al país a ver si me lo acabo…". "Gracias Ediciones B por traernos novelas como esta", concluye Chicote.

Sipnosis de 'La chica del lago', el thriller que recomienda Alberto Chicote

'La chica del lago' cuenta la historia de Quintana Torres, una escritora de éxito, a la que los medios la apodan 'la nueva reina del thriller'. Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero de instituto y le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, la adolescente muerta en extrañas circunstancias cuya historia inspiró su novela más conocida, 'La chica del lago'.

Este hallazgo llevará a la escritora a cancelar su gira promocional y regresar a la vieja casa de su padre, en Urkizu, un pequeño pueblo del País Vasco donde ocurrió todo en la Noche de San Juan de 1999. Allí, Alba desapareció y, con ella, ese misterioso diario. Se trata de un thriller en el que la investigación en el presente abrirá puertas que quedaron cerradas en el pasado. La novela llevará al lector por tres escenarios, en Bilbao, Urkizu y Madrid, tras los pasos de la protagonista, que se enfrenta a un secreto oculto durante ocho años.