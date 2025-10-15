Una participante de 'La Isla de las Tentaciones' denuncia el calvario que vivió tras el reality: "No repetiría jamás"

La montaña rusa de emociones que supone 'La isla de las tentaciones' es una aventura no apta para todas las parejas. Y aunque la relación de Ruth González sí consiguió pasar la prueba de fuego, la exconcursante ha roto su silencio sobre el infierno que supuso su paso por la séptima edición del formato, asegurando que fue "la peor experiencia" de su vida.

La joven de Tenerife fue una de las protagonistas de la edición estrenada a principios de 2024, donde acudió junto a su pareja Niko para poner a prueba su amor tras poco más de un año de relación. "Mi experiencia fue horrible, lo peor que he hecho en mi vida", ha confesado la joven durante su reciente visita al pódcast 'Que todo quede en familia', donde ha desvelado el motivo real de su participación en el reality.

Ruth González confiesa el calvario que vivió en 'La isla de las tentaciones': "Me cagué en todo por haber ido"

"A nosotros nos llaman porque Niko era conocido en TikTok y yo justo acababa de ganar la reina del carnaval, pero lo habíamos rechazado tres veces. El problema es que ahí no tenía trabajo y me venían muy bien los 1.000 euros. Después me cagué en todo por haber ido", ha explicado la protagonista de 'La isla de las tentaciones', que finalizó su paso por el programa afianzando su relación con el streamer.

Así, la de Canarias ha confesado algunos de los peores momentos que vivió durante las grabaciones del formato de Telecinco, como por ejemplo el momento 'espejo' en el que la pareja se reencuentra separados por un cristal. "Recuerdo que caminaba descalza y estaba lloviendo, y yo odio la lluvia, le tengo miedo. Me había picado una abeja además. Estaba súper triste por toda la situación", ha lamentado.

"Encima me caí, que eso no se vio, solo pusieron la parte en la que estaba llorando sentada, hasta le di manotazos al dron para apartarlo y que no me grabara", ha confesado la ex de 'La isla de las tentaciones', que pese a haber firmado un final feliz en el reality, no guarda una buena experiencia. "La parte positiva es que yo entendí todo lo que él me quiso decir, y por eso cambió tanto la situación a partir de ahí", ha reconocido la de Tenerife.

"La gente me vino a pegar, me escupían, fue muy heavy"

Y no ha dudado en cargar contra el formato estrella de Telecinco por toda la polémica que enfrentó durante el desarrollo de su trama. "Yo soy la villana de una historia mal contada. Quien me conoce de verdad sabe cómo soy, el carácter que yo tengo. Si alguien me cae mal se lo digo, de forma bien y directa. Si tú ves el programa sabrás que esa era yo, pero en una realidad que no vas a vivir en tu vida normal", ha sentenciado la televisiva.

"Fue peor el momento post isla, el de la emisión, tener que revivirlo un mes después. Lo más duro era la gente. Yo había pasado por una depresión hacía tres años, pero entré ahí y lo reviví todo, la depresión y la agorafobia", ha asegurado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', relatando algunos de los episodios más duros que enfrentó por la negativa repercusión que tuvo su participación en el formato.

"A mí la gente en carnavales me vino a pegar, la gente me escupía. Y eso que yo me llevaba una peluca y me tapaba. La gente no está bien de la cabeza. Fue muy heavy", ha denunciado Ruth González durante su entrevista en 'Que todo quede en familia', reconociendo que no supo gestionar el torrente de odio que recibió de repente. "Lo malo es que yo entraba a leer los miles de mensajes que me enviaban cada día que se emitía el programa", ha explicado, asegurando por encima de todo que "no volvería a repetir jamás".